El mercado informal de divisas en Cuba da un giro este sábado: Consulta las nuevas tasas aquí

El mercado informal de divisas en Cuba abre este sábado 13 de diciembre de 2025 con una nueva tendencia que confirma el rumbo desigual de las tres principales monedas extranjeras que circulan en la isla.

Mientras el dólar estadounidense (USD) se mantiene estable en 440 pesos cubanos (CUP), el euro (EUR) se comporta de manera similar y se cotiza este sábado como la víspera, a 485 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 13 Diciembre, 2025 - 04:35

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 440 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 485 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 300 CUP

La Moneda Libremente Convertible (MLC), la más dinámica en las últimas semanas, alcanza un nuevo máximo histórico de 300 CUP, tras semanas de ascenso sostenido.

Evolución de la tasa de cambio

El comportamiento de las últimas jornadas refleja una dinámica en la que el MLC —divisa electrónica controlada por el Estado— se ha convertido en la más demandada por los cubanos, impulsada quizás por los anuncios del régimen cubano de instaurar una tasa de cambio oficial e impulsar la dolarización de la economía, decisiones que podrían estar fortaleciendo al dinero plástico creado por el régimen.

En apenas un mes, la MLC ha escalado casi un 40 %, pasando de alrededor de 215 CUP a inicios de noviembre a los 300 CUP actuales, según el registro diario de elTOQUE, medio independiente que monitorea el mercado cambiario no oficial.

Lo más leído hoy:

En contraste, el dólar estadounidense se ha mantenido prácticamente inmóvil durante la segunda semana de diciembre, oscilando entre los 435 y 445 CUP, una estabilidad que no refleja fortaleza real del peso cubano, sino más bien la cautela de los operadores ante el incremento de la vigilancia y las amenazas del régimen contra el comercio informal de divisas.

El euro, por su parte, sigue mostrando debilidad. Tras alcanzar los 490–500 CUP a finales de noviembre, ha perdido cerca de 15 pesos, situándose ahora en 485 CUP, su nivel más bajo desde principios de mes.

El repunte del MLC deja en evidencia una contradicción central del modelo económico cubano: la divisa creada por el propio Estado para aislar el consumo de la mayoría de los ciudadanos se ha convertido, paradójicamente, en el activo más valorado del mercado paralelo.

En medio de una economía en crisis, con inflación persistente, escasez de alimentos y energía, y salarios que no alcanzan para cubrir lo básico, el mercado informal sigue siendo el termómetro más confiable del valor real del peso cubano.