¿Qué implica la cancelación del parole de reunificación familiar y a quiénes afecta? Abogado Willy Allen explica medida del DHS

El abogado Willy Allen, uno de los expertos en legislación migratoria más prestigiosos de Florida, explicó que grupo se ve afectado por la reciente cancelación de programa de parole de reunificación familiar para Cuba.
“Afecta a cubanos que están esperando su visa en Cuba, a peticiones emitidas por residentes a cónyuge, hijos menores de edad, hijos mayores de edad soltero, hijos mayores de edad casados, y hermanos”, detalló Allen en conversación con Cibercuba.
Por su parte, no afecta a “peticiones de ciudadanos americanos a cónyuges, novios, hijos menores de edad, o ciudadanos americanos por sus padres”, dijo el letrado, quien precisó que estos “estos últimos casos no estuvieron involucrados en el programa de reunificación familiar porque se trataba de visas inmediatas”.
“Los cubanos en suelo estadounidense que llegaron bajo este programa tampoco están afectados puesto que están protegidos por la Ley de Ajuste Cubano”, aseguró Allen.
Se quedan quienes permanecen en Cuba sin “esperanza de saltar el número que tenían”, concluyó.
El pasado viernes, la administración de Donald Trump anunció la eliminación del programa de parole de reunificación familiar para Cuba, junto con los de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
En el caso cubano, el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) creado en 2007 bajo la administración de George W Bush (2001-2009), permitió a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales solicitar un permiso de permanencia temporal (parole) para sus familiares en Cuba y traerlos de manera expedita a Estados Unidos.
Ello permitía a familiares con peticiones aprobadas ingresar a Estados Unidos antes de que su visa estuviera disponible y, en el caso de los cubanos, acogerse luego a la Ley de Ajuste Cubano.
Al respecto, el abogado de inmigración Mayron Gallardo subrayó que la medida no afecta las peticiones familiares I-130, que continúan su curso normal.
Lo que desaparece es la vía acelerada que permitía a miles de personas saltarse años de espera y entrar con un parole mientras avanzaba su proceso, detalló durante un diálogo con el periodista Mario J. Pentón.
Ahora esa opción queda suprimida, obligando a quienes quieran emigrar a seguir los tiempos habituales del sistema consular.
Preguntas Frecuentes sobre la Cancelación del Parole de Reunificación Familiar para Cubanos
¿A quiénes afecta la cancelación del programa de parole de reunificación familiar para Cuba?
La cancelación del programa de parole de reunificación familiar afecta a los cubanos que están esperando su visa en Cuba, específicamente a las peticiones emitidas por residentes a cónyuges, hijos menores de edad, hijos mayores de edad solteros, hijos mayores de edad casados y hermanos. No afecta a las peticiones de ciudadanos americanos a cónyuges, novios, hijos menores de edad, o ciudadanos americanos por sus padres, ya que estos casos no estaban involucrados en el programa de reunificación familiar.
¿Qué sucede con los cubanos que ya se encuentran en Estados Unidos bajo este programa?
Los cubanos que ya están en Estados Unidos bajo el programa de parole de reunificación familiar no están afectados por la cancelación, ya que están protegidos por la Ley de Ajuste Cubano. Esta ley permite a los cubanos ajustar su estatus migratorio aunque acumulen presencia ilegal.
¿Cuál es el impacto de la cancelación del parole en el proceso de reunificación familiar de cubanos?
La cancelación elimina la vía acelerada que permitía a miles de personas ingresar a Estados Unidos con un parole mientras avanzaba su proceso de visa. Ahora, los cubanos deberán seguir los tiempos habituales del sistema consular, lo que implica esperar varios años para poder reunirse con sus familiares en EE.UU., dependiendo de la categoría de la petición.
¿Qué alternativas tienen los cubanos que desean emigrar a Estados Unidos tras la cancelación del parole?
Los cubanos que desean emigrar a Estados Unidos aún pueden recurrir a las peticiones familiares I-130, que continúan su curso normal. Sin embargo, deberán esperar el tiempo habitual que toma el proceso consular, que puede ser de varios años dependiendo de la relación familiar y la disponibilidad de visas.
¿Qué acciones deben tomar los cubanos afectados por la cancelación del parole?
Los cubanos afectados deben consultar a un abogado de inmigración para explorar sus opciones. Es crucial presentar el Formulario I-485 antes del 15 de diciembre de 2025 para conservar su estatus y permiso de trabajo. Quienes no cumplan con este requisito deberán salir de Estados Unidos antes del 14 de enero de 2026, cuando su permiso de permanencia temporal expirará.
