¿Qué implica la cancelación del parole de reunificación familiar y a quiénes afecta? Abogado Willy Allen explica medida del DHS

El abogado Willy Allen, uno de los expertos en legislación migratoria más prestigiosos de Florida, explicó que grupo se ve afectado por la reciente cancelación de programa de parole de reunificación familiar para Cuba.

“Afecta a cubanos que están esperando su visa en Cuba, a peticiones emitidas por residentes a cónyuge, hijos menores de edad, hijos mayores de edad soltero, hijos mayores de edad casados, y hermanos”, detalló Allen en conversación con Cibercuba.

Por su parte, no afecta a “peticiones de ciudadanos americanos a cónyuges, novios, hijos menores de edad, o ciudadanos americanos por sus padres”, dijo el letrado, quien precisó que estos “estos últimos casos no estuvieron involucrados en el programa de reunificación familiar porque se trataba de visas inmediatas”.

“Los cubanos en suelo estadounidense que llegaron bajo este programa tampoco están afectados puesto que están protegidos por la Ley de Ajuste Cubano”, aseguró Allen.

Se quedan quienes permanecen en Cuba sin “esperanza de saltar el número que tenían”, concluyó.

El pasado viernes, la administración de Donald Trump anunció la eliminación del programa de parole de reunificación familiar para Cuba, junto con los de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

En el caso cubano, el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) creado en 2007 bajo la administración de George W Bush (2001-2009), permitió a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales solicitar un permiso de permanencia temporal (parole) para sus familiares en Cuba y traerlos de manera expedita a Estados Unidos.

Ello permitía a familiares con peticiones aprobadas ingresar a Estados Unidos antes de que su visa estuviera disponible y, en el caso de los cubanos, acogerse luego a la Ley de Ajuste Cubano.

Al respecto, el abogado de inmigración Mayron Gallardo subrayó que la medida no afecta las peticiones familiares I-130, que continúan su curso normal.

Lo que desaparece es la vía acelerada que permitía a miles de personas saltarse años de espera y entrar con un parole mientras avanzaba su proceso, detalló durante un diálogo con el periodista Mario J. Pentón.

Ahora esa opción queda suprimida, obligando a quienes quieran emigrar a seguir los tiempos habituales del sistema consular.