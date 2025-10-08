Abogado Willy Allen III aconseja a cubanos I-220A "vivir con bajo perfil" porque en diciembre "vamos a ganar"

El abogado experto en Inmigración Willy Allen III aconseja a los cubanos con I-220A que mantengan un "perfil bajo" porque él está convencido de que la Administración Trump sabe que en diciembre de este año 2025 está previsto que salgan los argumentos a favor de que esta figura migratoria sea considerada un parole. Esto abre la puerta a que puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, ya que la gran mayoría lleva un año y un día en Estados Unidos.

Esta situación, en su opinión, es la que ha llevado a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a intensificar las detenciones y deportaciones de cubanos porque en cuanto la I-220A sea considerada parole por el fallo judicial previsto para enero de 2026 o al menos en el primer trimestre de 2026, miles de cubanos podrán regularizar su situación migratoria.

En una entrevista concedida a CiberCuba, Allen III recalcó que en estos momentos quienes no tienen residencia legal en Estados Unidos están en peligro, pueden ser detenidos y deportados. En ese contexto, si ICE ve la oportunidad de practicar detenciones, la va a aprovechar para cumplir con el objetivo marcado por la Administración de arrestar a 3.000 inmigrantes al día.

"Es algo muy triste. Es una tragedia que está pasando", dijo el hijo del prestigioso abogado Willy Allen, que trabaja en las oficinas que su padre tiene en Florida y Kentucky.

A la pregunta de CiberCuba sobre si en estos momentos es recomendable denunciar en caso de que la persona I-220A sea víctima de un delito leve, Willy Allen III, aunque se mostró confiado en que Estados Unidos tiene leyes garantistas, pero recomienda, por precaución, hacer la denuncia por teléfono o a través de una persona que tenga residencia legal en el país.

De esta forma se evita ser víctima de un arresto, como el que sufrió un padre cubano con I-220A que fue a la escuela de su hijo, en Orlando, a denunciar que el niño había sido víctima de un intento de secuestro y cuando vino la Policía, llamó a ICE y lo detuvieron al comprobar que no tenía la 'green card'.

La familia se puso en contacto con CiberCuba para denunciar un caso extremo, que a juicio de Willy Allen III no debería haber pasado.

El abogado defiende que todos los I-220A se van a legalizar "más tarde o más temprano", pero ha aclarado en varias ocasiones que el proceso será lento, como lo fue el de los cubanos que llegaron a Estados Unidos en los años 80, tras el éxodo del Mariel. En este caso tardaron casi nueve años en regularizar su situación migratoria.

Willy Allen III hizo en su etapa universitaria un estudio a fondo de la figura I-220A y él asegura que hay argumentos sólidos para considerar que es un parole, sobre todo porque los jueces están aplicando Matter of Q.Li y Mater of Yahure Hurtado. Ambos fallos limitan enormemente la posibilidad de que un inmigrante I-220A, detenido, pueda esperar juicio bajo fianza. En ese contexto, si consideran que Q.Li y Hurtado son válidos para negar la fianza, entonces deben ser válidos para considerar que la entrada con I-220A es un parole.