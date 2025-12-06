Preparan repatriación de los restos de la bailarina cubana fallecida en ataque al bar Lacoss en México

Vídeos relacionados:

La Sección Consular de Cuba en Ciudad de México informó que se realizan las gestiones para la repatriación del cuerpo de la joven bailarina cubana Elianis Betsalie Toro Martínez, quien murió tras el ataque armado e incendio ocurrido la madrugada del 18 de noviembre en el bar Lacoss, ubicado en la colonia La Popular, en la ciudad de Puebla.

“El Consulado lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana cubana Elianis Betsalie Toro Martínez, tras el incidente registrado en el bar Lacoss. Como está establecido en estos casos, se realizan las gestiones consulares para la repatriación del cuerpo conforme a la voluntad familiar. Expresamos las más sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, señala el comunicado.

La tragedia de Elianis, de 20 años, conmocionó a México y a la comunidad migrante cubana. La joven, madre de un niño pequeño y principal sostén económico de su familia en Holguín, había emigrado a México en busca de mejores oportunidades.

La madrugada del ataque, seis hombres en motocicleta irrumpieron en el local, dispararon contra los presentes y rociaron gasolina antes de provocar un incendio.

Los agresores gritaron: “Eso les pasa por no pagar”, en lo que habría sido un caso de extorsión. Elianis murió intoxicada por monóxido de carbono, junto a un DJ y varios trabajadores del establecimiento.

Su familia, residente en una zona rural de Holguín, tuvo que identificar el cuerpo por videollamada, debido a la falta de recursos para viajar. Días después, las autoridades mexicanas concedieron visas humanitarias a sus padres para que pudieran llegar a Puebla y completar los trámites de repatriación.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto responsable del ataque. La captura, resultado de un operativo interinstitucional, representa el primer avance hacia la justicia para la familia de la joven.