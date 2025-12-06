Preparan repatriación de los restos de la bailarina cubana fallecida en ataque al bar Lacoss en México

Vídeos relacionados:
La Sección Consular de Cuba en Ciudad de México informó que se realizan las gestiones para la repatriación del cuerpo de la joven bailarina cubana Elianis Betsalie Toro Martínez, quien murió tras el ataque armado e incendio ocurrido la madrugada del 18 de noviembre en el bar Lacoss, ubicado en la colonia La Popular, en la ciudad de Puebla.
“El Consulado lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana cubana Elianis Betsalie Toro Martínez, tras el incidente registrado en el bar Lacoss. Como está establecido en estos casos, se realizan las gestiones consulares para la repatriación del cuerpo conforme a la voluntad familiar. Expresamos las más sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, señala el comunicado.
La tragedia de Elianis, de 20 años, conmocionó a México y a la comunidad migrante cubana. La joven, madre de un niño pequeño y principal sostén económico de su familia en Holguín, había emigrado a México en busca de mejores oportunidades.
La madrugada del ataque, seis hombres en motocicleta irrumpieron en el local, dispararon contra los presentes y rociaron gasolina antes de provocar un incendio.
Los agresores gritaron: “Eso les pasa por no pagar”, en lo que habría sido un caso de extorsión. Elianis murió intoxicada por monóxido de carbono, junto a un DJ y varios trabajadores del establecimiento.
Su familia, residente en una zona rural de Holguín, tuvo que identificar el cuerpo por videollamada, debido a la falta de recursos para viajar. Días después, las autoridades mexicanas concedieron visas humanitarias a sus padres para que pudieran llegar a Puebla y completar los trámites de repatriación.
La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto responsable del ataque. La captura, resultado de un operativo interinstitucional, representa el primer avance hacia la justicia para la familia de la joven.
Preguntas frecuentes sobre la tragedia de la bailarina cubana en México
¿Quién era Elianis Betsalie Toro Martínez?
Elianis Betsalie Toro Martínez era una joven bailarina cubana de 20 años, madre de un niño pequeño y principal sostén económico de su familia en Holguín, Cuba. Emigró a México en busca de mejores oportunidades económicas.
¿Qué ocurrió en el bar Lacoss la madrugada del 18 de noviembre?
La madrugada del 18 de noviembre, seis hombres en motocicleta irrumpieron en el bar Lacoss, en Puebla, México, dispararon contra los presentes y rociaron gasolina, provocando un incendio. Este ataque fue un aparente caso de extorsión, en el que los agresores gritaron: “Eso les pasa por no pagar”.
¿Qué medidas se han tomado para hacer justicia por la muerte de Elianis?
La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto responsable del ataque que causó la muerte de Elianis y otras personas en el bar Lacoss. Esta captura representa un avance hacia la justicia para la familia.
¿Cómo fue identificada Elianis y qué trámites se están realizando para su repatriación?
El cuerpo de Elianis fue identificado oficialmente por su familia a través de una videollamada debido a las limitaciones económicas y de viaje. Se están realizando gestiones consulares para la repatriación de sus restos a Cuba, conforme a la voluntad de su familia.
