Un cubano entre los detenidos en México por el homicidio de músicos colombianos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves la detención de 16 personas, entre ellas 10 extranjeros —procedentes de Colombia, Venezuela, Cuba y España— por su presunta participación en el homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, ocurrido a mediados de septiembre, y el secuestro de una ciudadana española.

De acuerdo con el comunicado oficial, hasta la fecha han sido detenidas 16 personas, de las cuales 10 son de origen extranjero, en el marco de la investigación por el crimen y por el secuestro de una ciudadana española.

Entre los arrestados extranjeros se encuentran Yaiza Arai N., de nacionalidad española; Diyana Carolina N., venezolana; Camilo N., colombiano; Nairobi N., cubano; Kelvin N., venezolano; Jorge Gregorio N., también venezolano; y Ángel N., mexicano.

Todos ellos se encuentran recluidos en penales del Estado de México y están vinculados a proceso por su probable participación en el delito de secuestro.

“Los actos de investigación realizados hasta este momento vinculan la muerte de ambas víctimas y el secuestro con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘2-CB (Tusi)’ y ‘Coco Channel’”, señaló la Fiscalía del Estado de México en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

La Fiscalía también confirmó la captura de Cristopher ‘N’, alias “El Comandante”, acusado de ser coautor material y coordinador del crimen.

Según las autoridades, el sospechoso “tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar la atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza”, citó la agencia EFE.

Los cuerpos de los artistas B-King (31 años) y Regio Clown (35 años) fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, luego de que ambos desaparecieran un día antes en la exclusiva colonia Polanco, en la Ciudad de México. Las víctimas habían acudido a un gimnasio antes de perder contacto con sus allegados.

Las investigaciones de la FGJEM apuntan a que los homicidios están relacionados con la distribución de drogas sintéticas —en particular las conocidas como “Tusi” y “Coco Channel”— y con otras actividades delictivas como la extorsión “gota a gota”, secuestros y privación ilegal de la libertad.

“Las indagatorias permiten relacionar esta actividad con otros delitos de alto impacto en el centro del país”, señaló la Fiscalía, que también informó del uso de tecnología forense y análisis de datos conservados para identificar a los implicados.

“Las investigaciones incorporan información aportada por testigos, actos de investigación de campo, seguimiento de cámaras públicas y privadas, así como órdenes judiciales de aprehensión y cateo”, precisó la autoridad en su segundo comunicado.

El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, expresó su “profunda preocupación” por el curso de la investigación y solicitó la intervención directa de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, con el fin de garantizar la cooperación binacional en materia de seguridad.

“Es un tema sensible para nosotros. Queremos que se esclarezca lo ocurrido y que se haga justicia”, afirmó Molano, quien pidió fortalecer la colaboración entre México y Colombia en la lucha contra el crimen organizado.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que el caso afecte las relaciones diplomáticas con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro relacionara el doble asesinato con los efectos de la “guerra contra las drogas”.

El asesinato de B-King y DJ Regio Clown ha provocado gran conmoción en la escena musical urbana de América Latina. Ambos artistas, de origen colombiano, eran conocidos por su trabajo en la música urbana y colaboraciones con figuras emergentes del género.

Familiares y colegas asistieron el 2 de octubre al funeral en Ciudad de México, donde exigieron justicia y mayor seguridad para los artistas extranjeros que residen o trabajan en el país.

La presencia de un cubano entre los detenidos ha despertado interés mediático, ya que se suma a una lista de extranjeros presuntamente vinculados con redes delictivas que operan en el centro y norte de México. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado detalles sobre su papel específico en los hechos.