Familia cubana no puede repatriar las cenizas de Elianis: Funeraria exige 2,500 dólares y el gobierno no cubre el traslado

Lo que parecía el último tramo de un doloroso proceso se convirtió en otra pesadilla para la familia de Elianis Betsalie Toro Martínez, la joven bailarina cubana asesinada durante el ataque armado e incendio en el bar Lacoss, en Puebla.

Pese a que varias fuentes oficiales y mediáticas en México reportaron que el gobierno de Cuba asumiría la repatriación de los restos, la realidad golpeó de frente a sus padres cuando la funeraria mexicana les informó que deben pagar 2,500 dólares para poder enviar las cenizas a la isla.

La información fue confirmada por Reto Diario, que reportó que Cuba únicamente cubrió los gastos funerarios y la incineración, dejando fuera el costo del traslado internacional, pese a que previamente, según la familia, habían sido notificados de que todos los gastos serían asumidos por el Estado cubano.

El diario Cambio, en una nota firmada por la periodista Karla Hernández, también corroboró la situación y añadió que los padres de Elianis quedaron “varados en Puebla” al no tener cómo reunir el dinero que exige la funeraria.

Llegaron a México devastados, con visas humanitarias y confiando en la intervención de su gobierno, pero ahora permanecen atrapados en un limbo económico y emocional, incapaces de volver a Cuba con las cenizas de su única hija.

La periodista Martha Berra, del medio A Tiempo, que ha dado seguimiento al caso desde el inicio, confirmó en X que la funeraria solicita los 2,500 dólares porque Cuba “únicamente pagó los gastos funerarios y de incineración”. En su mensaje, Berra subrayó que la familia vive una nueva fase de angustia.

El giro en la historia ocurre apenas unas horas después de que varios medios mexicanos replicaran declaraciones oficiales que sugerían lo contrario. En una entrevista previa publicada por A Tiempo Noticias, en donde la fiscal Idamis Pastor confirmó que autorizó la incineración del cuerpo de Elianis, el medio afirmó que el gobierno cubano cubriría tanto los gastos funerarios como los de repatriación, en un hecho que presentó como “inédito”, debido a que normalmente no se autoriza la incineración en casos que siguen bajo investigación.

Esa misma versión se manejaba hasta ayer, que Cuba estaba gestionando la repatriación del cuerpo de Elianis “conforme a la voluntad familiar”, tal y como informó el Consulado cubano en México. Pero hoy, la familia enfrenta una verdad muy distinta.

Elianis, madre de un niño pequeño y sostén económico de su familia en Holguín, murió intoxicada por monóxido de carbono durante el ataque al bar Lacoss. Sus padres inicialmente solo pudieron reconocerla por videollamada porque no tenían recursos para viajar. Cuando finalmente llegaron a Puebla, identificaron el cuerpo, realizaron los trámites y creyeron que la repatriación estaba garantizada.

Ahora se encuentran sin dinero, sin respuestas y sin poder regresar a Cuba con los restos de su hija. La funeraria no liberará la urna hasta que se paguen los 2,500 dólares. Y, por el momento, ninguna autoridad cubana ha aclarado por qué no se cumplió la promesa de cubrir el traslado ni si brindará algún apoyo adicional.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto responsable del ataque. La captura, resultado de un operativo interinstitucional, representa el primer avance hacia la justicia para la familia de la joven.