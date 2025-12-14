Orgullo musical: Un cubano es elegido director asistente de la Filharmonía de Galicia

César Ramos durante uno de los ensayos con la Real Filharmonía de Galicia.

Vídeos relacionados:

El talento cubano vuelve a abrirse paso en uno de los escenarios culturales más exigentes de Europa. El maestro César Ramos, nacido en Cuba y asentado en los Países Bajos, fue elegido nuevo director asistente de la Real Filharmonía de Galicia para la anualidad 2026-2027, un reconocimiento que confirma una trayectoria construida a base de disciplina, emigración y amor por la música.

La noticia fue confirmada por La Voz de Galicia, que informó que Ramos resultó seleccionado tras trabajar durante varios días con la orquesta y dirigir en concierto junto a otros finalistas en el Auditorio de Galicia.

El proceso concluyó el pasado jueves, después de una presentación pública en la que participaron también Javier Huerta Gimeno, Leonard David Wacker y Stefano Boccacci, aspirantes a la misma plaza.

El nombramiento no es menor. La Real Filharmonía de Galicia concibe esta figura como una oportunidad de formación de alto nivel, permitiendo a jóvenes directores trabajar durante un año completo con una orquesta profesional.

Según explicó el medio especializado Doce Notas, el programa forma parte del compromiso institucional de la orquesta con el futuro de la dirección orquestal y con la educación musical en Europa.

Para muchos cubanos dentro y fuera de la isla, la historia de César Ramos resuena más allá del ámbito académico. Su camino comenzó a los 11 años, cuando estudió violonchelo en Cuba, y continuó en la Universidad de las Artes (ISA), en La Habana, donde tomó la batuta bajo la guía de maestros como Guido López-Gavilán.

Lo más leído hoy:

En 2018 debutó en el Gran Teatro de La Habana dirigiendo La consagración de la primavera, de Stravinski, un momento decisivo en su carrera.

Desde entonces, su recorrido ha sido también el de muchos artistas cubanos que han tenido que crecer lejos de casa.

Tras ocupar cargos como director adjunto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Ramos se estableció en Europa, donde completó el Máster Nacional en Dirección Orquestal en los Países Bajos, convirtiéndose en el primer estudiante latinoamericano aceptado en ese prestigioso programa.

En 2025 recibió el Premio Rudis Martinus van Dijk Conductor, y ha trabajado como director asistente con algunas de las orquestas más importantes del continente, incluido el Royal Concertgebouw Orchestra.

Al mismo tiempo, ha mantenido un vínculo creativo con sus raíces, fundando proyectos como Paisajes cubanos y el Ensemble Habana XXI, concebidos como puentes entre la música contemporánea y la identidad cultural de la isla.

La elección de César Ramos en Galicia no solo celebra el mérito individual de un músico brillante. Para muchos cubanos, representa también una historia de perseverancia, de talento que no se rinde y de un país que sigue exportando cultura, incluso en medio de la emigración y las dificultades. En un escenario europeo de alto nivel, la batuta vuelve a levantar el nombre de Cuba.