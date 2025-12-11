El músico cubano David Acosta, conocido artísticamente como El Rojo, compartió hace unas semanas uno de los momentos más esperados de su vida: la aprobación de su asilo político en Estados Unidos. La noticia llega después de meses de tensión, audiencias y noches sin dormir, marcadas por la incertidumbre de su estatus migratorio y el temor constante de ser devuelto a Cuba.

“Gané mi asilo siendo I-220A. Esperanza para todos, que sí se puede”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, junto a un video donde aparece llorando de emoción junto a su abogada y su paralegal. El clip, que rápidamente se volvió viral, muestra a un El Rojo agradecido, aliviado y, sobre todo, feliz de cerrar una etapa que durante mucho tiempo sintió como una sombra.

Su abogada contó que el músico tuvo un papel clave durante la audiencia. Defendió su caso con firmeza y explicó los riesgos que correría si fuera devuelto a la isla. “Se batió durísimo con la fiscal”, aseguró la letrada, destacando lo convincente que fue su testimonio ante la jueza. Su relato, lleno de verdad y emoción, terminó inclinando la balanza a su favor.

En los últimos meses, El Rojo se ha consolidado como una voz crítica del régimen cubano, usando la música como espacio de denuncia y desahogo. Desde el exilio, ha convertido su experiencia en canciones que hablan de la nostalgia, la frustración y la esperanza de quienes han tenido que dejar la isla. Temas como “Me Duele Cuba” e “I220A” lo han convertido en un referente entre los jóvenes del exilio. También ha colaborado en varias ocasiones con la cantante Amanda Sanz.

Su triunfo no ha pasado desapercibido entre los cubanos en el exterior. Muchos lo ven como una prueba de que sí es posible ganar un caso de asilo incluso bajo el complicado estatus I-220A. El propio artista lo resumió en una frase que ya repiten sus seguidores: “Sí se puede.”

Hoy, con su situación migratoria resuelta y nuevos proyectos musicales en camino, El Rojo sigue cantando por la libertad y por su país. Hace unos días celebró su primer concierto con entradas agotadas, un hito que describió con emoción: “Un día soñé con cantar, con que mi música removiera emociones, con tener mi primer concierto... y hoy ese sueño se ha hecho realidad. Le dediqué esta noche a mi madre, que es una guerrera. Te amo.”