El músico cubano David Acosta, conocido artísticamente como El Rojo, compartió hace unas semanas uno de los momentos más esperados de su vida: la aprobación de su asilo político en Estados Unidos. La noticia llega después de meses de tensión, audiencias y noches sin dormir, marcadas por la incertidumbre de su estatus migratorio y el temor constante de ser devuelto a Cuba.
“Gané mi asilo siendo I-220A. Esperanza para todos, que sí se puede”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, junto a un video donde aparece llorando de emoción junto a su abogada y su paralegal. El clip, que rápidamente se volvió viral, muestra a un El Rojo agradecido, aliviado y, sobre todo, feliz de cerrar una etapa que durante mucho tiempo sintió como una sombra.
Su abogada contó que el músico tuvo un papel clave durante la audiencia. Defendió su caso con firmeza y explicó los riesgos que correría si fuera devuelto a la isla. “Se batió durísimo con la fiscal”, aseguró la letrada, destacando lo convincente que fue su testimonio ante la jueza. Su relato, lleno de verdad y emoción, terminó inclinando la balanza a su favor.
En los últimos meses, El Rojo se ha consolidado como una voz crítica del régimen cubano, usando la música como espacio de denuncia y desahogo. Desde el exilio, ha convertido su experiencia en canciones que hablan de la nostalgia, la frustración y la esperanza de quienes han tenido que dejar la isla. Temas como “Me Duele Cuba” e “I220A” lo han convertido en un referente entre los jóvenes del exilio. También ha colaborado en varias ocasiones con la cantante Amanda Sanz.
Su triunfo no ha pasado desapercibido entre los cubanos en el exterior. Muchos lo ven como una prueba de que sí es posible ganar un caso de asilo incluso bajo el complicado estatus I-220A. El propio artista lo resumió en una frase que ya repiten sus seguidores: “Sí se puede.”
Hoy, con su situación migratoria resuelta y nuevos proyectos musicales en camino, El Rojo sigue cantando por la libertad y por su país. Hace unos días celebró su primer concierto con entradas agotadas, un hito que describió con emoción: “Un día soñé con cantar, con que mi música removiera emociones, con tener mi primer concierto... y hoy ese sueño se ha hecho realidad. Le dediqué esta noche a mi madre, que es una guerrera. Te amo.”
Preguntas frecuentes sobre el asilo político y el estatus I-220A
¿Qué significa obtener asilo político en Estados Unidos?
Obtener asilo político en Estados Unidos significa que una persona ha demostrado que tiene un temor fundado de persecución en su país de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Este estatus permite al solicitante residir y trabajar en EE. UU. legalmente.
¿Qué es el estatus I-220A y cómo afecta a los cubanos en EE. UU.?
El I-220A es un documento que otorga libertad condicional a migrantes detenidos mientras se resuelven sus casos. Para muchos cubanos, significa vivir en un limbo legal, ya que no garantiza protección contra la deportación ni acceso a beneficios como la Ley de Ajuste Cubano. Las personas con este estatus enfrentan incertidumbre sobre su futuro en EE. UU.
¿Cómo logró el músico cubano El Rojo obtener asilo político en EE. UU.?
El músico cubano El Rojo obtuvo asilo en EE. UU. al presentar un testimonio convincente sobre los riesgos que enfrentaría si fuera devuelto a Cuba. Su defensa se basó en su activismo político y su crítica al régimen cubano, lo que le permitió demostrar un temor fundado de persecución. Su caso fue defendido con éxito por su equipo legal, inclinando la balanza a su favor durante la audiencia.
¿Qué pueden hacer los migrantes con estatus I-220A para mejorar su situación legal en EE. UU.?
Los migrantes con estatus I-220A deben buscar asesoramiento legal especializado para entender sus opciones. Presentar pruebas sólidas y testimonios convincentes es crucial para avanzar en sus procesos de asilo o residencia. Además, estar al tanto de cambios legislativos y fallos judiciales, como el reciente fallo del Distrito Central de California que permite audiencias de fianza, puede abrir nuevas oportunidades para mejorar su situación.
