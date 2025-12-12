Cuba enfrenta otro día de apagones severos: UNE reporta déficit de 1,770 MW para la hora pico

Vídeos relacionados:

La crisis eléctrica en Cuba volvió a mostrar este viernes la profundidad de su deterioro estructural.

La Unión Eléctrica (UNE) informó de afectaciones durante las 24 horas del jueves, con una máxima desconexión de 1,748 MW a las 6:10 pm, una cifra que refleja la incapacidad sostenida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para cubrir la demanda.

Este viernes a las 6:00 am se registró una disponibilidad total de 1,560 MW, frente a una demanda de 2,128 MW, lo que ya generaba 598 MW de afectación desde primeras horas del día.

Para el mediodía, el organismo anticipó que la desconexión subiría hasta 900 MW, un nivel que mantiene prácticamente paralizado al país en horas laborales.

Averías, mantenimiento y más de 500 MW limitados en generación térmica

En su nota informativa, la UNE detalló una serie de incidencias que agravan aún más la situación:

Averías en dos unidades de las termoeléctricas Máximo Gómez (Mariel) y Felton (Holguín), además de otros tres bloques bajo mantenimiento en las CTE Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).

A estas salidas se suman 568 MW limitados por problemas en la generación térmica, una cifra que sigue siendo uno de los principales lastres del SEN.

Falta de combustible: más de 1,000 MW fuera de servicio

El reporte confirmó el impacto directo de la escasez de combustible en la generación eléctrica:

99 centrales de generación distribuida, para un total de 919 MW indisponibles.

83 MW adicionales paralizados por falta de lubricante.

En total, 1,002 MW están fuera de servicio únicamente por déficit de combustible y lubricantes, lo que evidencia una dependencia crítica de estos recursos para la operación básica del sistema.

Pronóstico para el horario pico: el país quedará sin casi la mitad de la energía necesaria

Para la noche, la UNE proyectó un escenario aún más severo: una disponibilidad estimada de 1,560 MW y una demanda de 3,300 MW.

Ello significa un déficit de 1,740 MW, con una afectación calculada de 1,770 MW si se mantienen las condiciones actuales.

Este nivel de desconexión equivale a casi la mitad de la demanda nacional, lo que anticipa apagones prolongados y generalizados.

Energía solar: aporte creciente, pero insuficiente ante el colapso térmico

La UNE destacó que los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos generaron 2,665 MWh durante la jornada, con un máximo de 536 MW aportados al mediodía.

Aunque estos números muestran un avance en la capacidad renovable, el aporte sigue siendo insuficiente para compensar las pérdidas masivas de la generación térmica.

La Habana: seis horas sin servicio y una tarde crítica

La Empresa Eléctrica de La Habana emitió también su propio comunicado en Facebook.

Reportó que en la capital el servicio estuvo afectado seis horas durante el jueves, con una máxima desconexión de 154 MW a las 6:00 pm.

El servicio fue restablecido a las 8:36 pm, y precisó que durante la madrugada no se produjeron afectaciones por déficit de generación.

La entidad reiteró que las interrupciones en la ciudad dependen completamente del comportamiento del SEN, cuya inestabilidad obliga a desconexiones programadas y no programadas en la capital.