ETECSA lanza el pospago para Nauta Hogar: Ahora podrás navegar… y pagar después

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) lanzó este lunes una nueva modalidad de pago para el servicio Nauta Hogar, que permitirá a los clientes navegar primero y pagar después.

La medida llega tras años de quejas por parte de usuarios que pagan por horas de conexión que no pueden disfrutar debido a los continuos apagones que afectan a todo el país.

Según publicó el medio oficialista Cubadebate, la vicepresidenta comercial de ETECSA, Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, reconoció que la modalidad pospago busca “flexibilizar” el uso del servicio, aunque en la práctica es una respuesta a las críticas acumuladas por el mal funcionamiento del sistema prepago y las limitaciones derivadas de la crisis energética.

Con esta opción, los usuarios podrán elegir entre mantener el esquema tradicional de prepago —pagar antes y luego navegar— o cambiar al pospago, que permite consumir las horas de conexión y abonar la factura al final del mes.

Sin embargo, la empresa detalló que los clientes podrán acumular solamente hasta 1,080 horas no utilizadas, una posibilidad que hasta ahora no existía pero que como es costumbre, la estatal siempre busca restringir a los clientes.

Además, la activación de la nueva modalidad no puede hacerse en línea: los usuarios deberán acudir de forma presencial a las oficinas comerciales de ETECSA, un proceso que mantiene la burocracia y los inconvenientes habituales del monopolio estatal.

Durante la presentación, la directiva admitió que el 35 % de los clientes no llega a consumir el total de las horas contratadas cada mes, principalmente debido a los cortes eléctricos, viajes o dificultades técnicas, factores que la compañía no ha logrado resolver pese a las reiteradas promesas de mejora.

Esta cifra puede agravarse, por ejemplo, cuando una provincia es azotada por un huracán, con las consecuencias que deja a su paso, entre ellas, las roturas en las líneas de comunicaciones.

ETECSA informó que la factura mensual podrá consultarse a partir del día 10 de cada mes y pagarse por Transfermóvil, Servicios en Línea o directamente en sus oficinas.

El Nauta Hogar, lanzado en 2016, cuenta actualmente con unos 305 mil usuarios en todo el país, mientras más de 90 mil solicitudes –cifra bastante grande– permanecen en espera, admitieron los funcionarios.

La compañía reconoció que la infraestructura que sostiene su red fija está obsoleta y que no dispone de la capacidad técnica ni financiera para expandir el servicio al ritmo que exige la demanda.

En junio, en medio de la controversia generada por el aumento de tarifas en los servicios móviles de ETECSA, el monopolio de las telecomunicaciones de Cuba anunció que implementaría una nueva modalidad en el servicio de acceso a Internet desde los hogares, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre su funcionamiento ni sus tarifas.

La vicepresidente comercial de la compañía estatal, Lidia Esther Hidalgo, dijo en ese momento que “durante el verano anunciaremos una nueva modalidad, que será opcional”, en referencia al servicio Nauta Hogar, uno de los más cuestionados por los usuarios debido a sus precios y limitaciones técnicas.

Según Hidalgo, la nueva oferta intentaría adaptarse a los diferentes perfiles de consumo de los clientes, una afirmación que, teniendo en cuenta lo impopulares que fueron los cambios en ese momento, generó escepticismo y poca confianza entre los usuarios.

“Algunos agotan las horas disponibles, otros no. Vamos a poner una oferta que nos parece bastante interesante”, dijo.

Pese al discurso oficial, el lanzamiento del pospago parece más una maniobra para contener el descontento que una mejora real del servicio.

En medio de apagones diarios, precios altos y una red envejecida, los cubanos siguen pagando caro por una conexión lenta y poco confiable.