Apagones rozan los 2,000 MW en Cuba: Ya son 15 jornadas consecutivas con el SEN en rojo permanente

Vídeos relacionados:

Cuba amaneció este lunes con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al borde del colapso total, tras acumular 15 jornadas consecutivas con déficits superiores a 1,800 MW, según los partes diarios de la Unión Eléctrica (UNE).

El nuevo reporte oficial confirma que durante el domingo el servicio se mantuvo afectado las 24 horas, con una máxima afectación de 1,950 MW a las 18:20 horas.

Captura de pantalla Facebook / UNE

El país entra así en su tercera semana de apagones críticos, con niveles de generación que no alcanzan para cubrir ni dos tercios de la demanda nacional. La disponibilidad del SEN a las 06:00 h de este lunes es de apenas 1,420 MW frente a una demanda de 2,350 MW, lo que mantiene a casi el 40% del país sin electricidad desde el amanecer. La UNE prevé que la afectación en el horario del mediodía alcance los 1,100 MW.

Durante el pico nocturno, la empresa estatal estima una disponibilidad de 1,445 MW y una demanda máxima de 3,400 MW, para un déficit de 1,955 MW y una afectación prevista de 1,985 MW. En otras palabras, más de la mitad del país volverá a quedar a oscuras esta noche.

El parte técnico detalla que el sistema opera con tres termoeléctricas fuera de servicio por averías —la Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez (Mariel), la Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 2 de la CTE Felton—, mientras otras cuatro están detenidas por mantenimiento programado. Además, 475 MW permanecen limitados por fallos en la generación térmica.

Lo más leído hoy:

A la crisis estructural del parque termoeléctrico se suma la falta de combustible y lubricantes, que mantiene 100 centrales de generación distribuida paralizadas (909 MW) y 87 MW adicionales fuera de servicio por carencia de lubricante, lo que eleva a 996 MW el total de potencia indisponible por causas logísticas.

Aunque los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2,378 MWh con una potencia máxima de 462 MW al mediodía, ese aporte apenas compensa una fracción del déficit nacional.

El SEN cubano se mantiene así en “rojo permanente” desde el 1 de diciembre, con más de dos semanas de apagones generalizados que agravan la crisis social y económica en todo el país. La UNE no ofrece perspectivas de mejoría inmediata, y cada día que pasa el umbral de los 2,000 MW se convierte en la nueva normalidad del apagón cubano.