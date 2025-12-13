Más de 100 detenidos por ICE en una semana en operativo Catahoula Crunch en Nueva Orleans

Vídeos relacionados:

Ya más de 100 personas han sido detenidas en el operativo Catahoula Crunch desplegado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU (ICE) en Nueva Orleans.

En la primera semana del operativo del gobierno de Trump, los agentes fronterizos arrestaron a 111 personas, informó este viernes Telemundo.

Los arrestos son menores comparados con otros operativos, como las 400 detenciones de la ofensiva migratoria de cinco días en Charlotte, Carolina del Norte, según datos oficiales.

La ofensiva de ICE en la ciudad sureña ha dejado calles vacías, estacionamientos semivacíos y la ausencia casi total de trabajadores hispanos en zonas comerciales, reflejando el temor que se ha apoderado de la comunidad inmigrante desde que comenzó el operativo migratorio.

La presión policial y la presencia de agentes federales -incluyendo ICE, Patrulla Fronteriza y autoridades estatales- han provocado que miles de residentes eviten salir de sus casas, mientras los primeros arrestos ya se han reportado en la ciudad y los suburbios cercanos.

Hace una semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció oficialmente el inicio de “Catahoula Crunch”, un operativo dirigido -según la agencia- a "extranjeros indocumentados delincuentes que han salido de prisión y regresado a comunidades estadounidenses".

En su comunicado, el Gobierno acusó a Nueva Orleans de mantener políticas de “ciudad santuario” que, asegura, permiten la liberación de personas indocumentadas con antecedentes criminales.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que las políticas locales obligan a los agentes federales a "arriesgar sus vidas" para capturar a personas que "nunca deberían haber vuelto a las calles".

Según la funcionaria, la operación tiene entre sus objetivos a personas que ya habían sido detenidas por allanamiento de morada, robo a mano armada, robo de vehículos y violación.

El Gobierno federal sostiene que el operativo responde a un incremento de casos en los que Nueva Orleans no habría honrado las órdenes de detención emitidas por ICE.

El FBI y la Policía Estatal de Louisiana anunciaron una iniciativa paralela para “disuadir ataques” contra agentes federales y evitar cualquier intento de obstrucción durante las redadas.

La colaboración entre agencias locales, estatales y federales forma parte de un despliegue más amplio que, según AP, podría apuntar a la detención de hasta 5,000 personas, siguiendo la estrategia de arrestos masivos impulsada por la administración Trump.

Aunque Nueva Orleans ha sido catalogada por el Gobierno federal como una “jurisdicción santuario”, la Legislatura de Louisiana -dominada por republicanos- ha aprobado leyes que endurecen la cooperación obligatoria con ICE.

Entre ellas, la penalización de cualquier acción que interfiera con operativos migratorios, la ampliación del delito de prevaricación para funcionarios que no colaboren con ICE, y la prohibición de liberar a personas que hayan ingresado o permanecido ilegalmente en el país sin antes notificar a las autoridades federales.