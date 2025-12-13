Cuba reporta nuevas muertes por chikungunya y dengue en su último parte epidemiológico

Cuba acumula 47 muertes por arbovirosis, tras reportarse tres fallecidos más en la última jornada: uno por dengue y dos por chikungunya.

La información trascendió este viernes en la revista televisiva Buenos Días, donde compareció la viceministra de Salud Pública Carilda Peña García.

De acuerdo con el parte, el Sistema Nacional de Salud registró 1,417 nuevos casos de chikungunya, de los cuales 38 fueron confirmados, mientras que la tasa de incidencia de casos sospechosos de dengue se ubicó en 12,5%, superior a la reportada el día anterior.

La funcionaria señaló además una disminución del número de pacientes graves y críticos en terapia intensiva.

El cierre del día concluyó con 53 pacientes en esa categoría, dos menos que en el reporte previo.

No obstante, subrayó que la mayor cantidad de personas clasificadas como graves o críticas corresponde a menores de 18 años.

En su mensaje, Peña García insistió en el autocuidado y en no permanecer en casa con un niño enfermo —incluidos recién nacidos y menores en cualquier etapa de la vida—, al afirmar que, según los análisis de expertos y científicos en Cuba y en el resto del mundo, la población infantil es “muy vulnerable” a padecer formas graves de estas enfermedades.

El chikungunya, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, ha dejado un número creciente de pacientes con dolores crónicos en Cuba.

Tan solo en Santiago de Cuba, niños y adolescentes representan cerca del 65% de los pacientes graves hospitalizados por arbovirosis, en un contexto marcado por la circulación simultánea de dengue y chikungunya y un alto riesgo sanitario.

La situación epidemiológica en la oriental provincia mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, con un impacto particular en la población infantil y en un escenario que ya describen como una sindemia por la coincidencia del dengue y el chikungunya.

De las 101 personas hospitalizadas por arbovirosis, 66 son pacientes pediátricos que han requerido atención en terapia intensiva, lo que equivale a casi dos tercios de los casos graves atendidos, confirmó el periódico oficial Sierra Maestra.

Según directivos del sector, los grupos más afectados continúan siendo los adultos mayores y los niños, incluidos neonatos, quienes han presentado secuelas como encefalitis y complicaciones en la piel.

En la última semana se reportaron cuatro casos críticos y tres graves en menores de 19 años, además de una gestante con complicaciones asociadas.

Las autoridades sanitarias reconocieron que se han producido fallecimientos, fundamentalmente por complicaciones derivadas de las arbovirosis y no directamente por el virus, sin aportar cifras, e insistieron en la importancia de la atención médica temprana para evitar desenlaces fatales.