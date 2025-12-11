Autoridades admiten aumento de partos prematuros y bajo peso en embarazadas durante epidemia de chikungunya

Vídeos relacionados:
Las autoridades sanitarias de Matanzas reconocieron un incremento de partos prematuros y casos de bajo peso al nacer durante la reciente epidemia de chikungunya, que impactó de manera directa en la salud de las embarazadas y en los indicadores del programa materno-infantil.
Según reportó el periódico oficialista Girón, el director del Hospital Docente Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane, Ariel Rodríguez Prado, explicó que “los meses de epidemia fueron los de mayor comportamiento de restricción de crecimiento, con mayor prematurez”, al intervenir en una reunión encabezada por las principales autoridades del Partido y el Gobierno provincial.
El encuentro, centrado en cómo revertir los indicadores negativos del programa materno-infantil, reveló que la tasa de mortalidad infantil en Matanzas se sitúa en 8,93 por cada mil nacidos vivos, con 3,806 nacimientos registrados hasta la fecha y alrededor de 300 partos pretérmino, cifra que incide directamente en el deterioro de los resultados del sector.
El primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, insistió en la necesidad de ingresar a todas las embarazadas con riesgo en los Hogares Maternos para evitar complicaciones.
“Deben estar en el centro que ha creado la Revolución para atenderlas, donde reciben alimentación adecuada y atención médica constante”, afirmó.
Durante el análisis también se abordó el aumento de los embarazos adolescentes y los riesgos asociados, así como la urgencia de reforzar la educación sexual y las medidas de prevención ante las infecciones de transmisión sexual en ese grupo etario.
Lo más leído hoy:
La gobernadora Marieta Poey Zamora subrayó la necesidad de garantizar productos básicos para la maternidad, como cunas y colchones, en las unidades comerciales de cada municipio.
“No pueden estar en almacenes, deben estar a disposición de quien las necesite”, advirtió.
En paralelo, las autoridades provinciales actualizaron la situación epidemiológica, señalando que el riesgo de contagio por dengue se redujo un 25 % en la última semana, aunque se mantiene la alerta sanitaria por la circulación simultánea de los virus AH1N1, sincitial respiratorio e influenza.
Pese al discurso oficial de control epidemiológico, los reportes locales evidencian un sistema de salud sobrecargado, con escasez de medicamentos, falta de recursos hospitalarios y condiciones de vida precarias que agravan la salud materna y neonatal.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del chikungunya en embarazadas en Matanzas
¿Por qué ha aumentado el número de partos prematuros y casos de bajo peso en Matanzas?
Las autoridades sanitarias de Matanzas han reconocido un incremento de partos prematuros y casos de bajo peso al nacer debido a la reciente epidemia de chikungunya. Esta epidemia ha impactado directamente en la salud de las embarazadas, afectando los indicadores del programa materno-infantil en la región.
¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil actual en Matanzas y cómo se relaciona con la epidemia?
La tasa de mortalidad infantil en Matanzas se sitúa en 8,93 por cada mil nacidos vivos. Esta cifra se ha visto afectada por un incremento de partos pretérmino, relacionado directamente con la epidemia de chikungunya que ha impactado negativamente en la salud materna y neonatal.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para enfrentar la situación de las embarazadas en Matanzas?
Las autoridades insisten en ingresar a todas las embarazadas con riesgo en los Hogares Maternos para evitar complicaciones. En estos centros, las embarazadas reciben alimentación adecuada y atención médica constante, en un esfuerzo por mitigar los efectos de la epidemia de chikungunya.
¿Qué otros riesgos están enfrentando las embarazadas en Matanzas durante la epidemia?
Además de los riesgos asociados al chikungunya, hay un aumento de embarazos adolescentes en Matanzas, lo que incrementa los riesgos para la salud materna e infantil. Las autoridades han subrayado la importancia de reforzar la educación sexual y las medidas de prevención ante las infecciones de transmisión sexual.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.