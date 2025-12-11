Autoridades admiten aumento de partos prematuros y bajo peso en embarazadas durante epidemia de chikungunya

Vídeos relacionados:

Las autoridades sanitarias de Matanzas reconocieron un incremento de partos prematuros y casos de bajo peso al nacer durante la reciente epidemia de chikungunya, que impactó de manera directa en la salud de las embarazadas y en los indicadores del programa materno-infantil.

Según reportó el periódico oficialista Girón, el director del Hospital Docente Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane, Ariel Rodríguez Prado, explicó que “los meses de epidemia fueron los de mayor comportamiento de restricción de crecimiento, con mayor prematurez”, al intervenir en una reunión encabezada por las principales autoridades del Partido y el Gobierno provincial.

El encuentro, centrado en cómo revertir los indicadores negativos del programa materno-infantil, reveló que la tasa de mortalidad infantil en Matanzas se sitúa en 8,93 por cada mil nacidos vivos, con 3,806 nacimientos registrados hasta la fecha y alrededor de 300 partos pretérmino, cifra que incide directamente en el deterioro de los resultados del sector.

El primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, insistió en la necesidad de ingresar a todas las embarazadas con riesgo en los Hogares Maternos para evitar complicaciones.

“Deben estar en el centro que ha creado la Revolución para atenderlas, donde reciben alimentación adecuada y atención médica constante”, afirmó.

Durante el análisis también se abordó el aumento de los embarazos adolescentes y los riesgos asociados, así como la urgencia de reforzar la educación sexual y las medidas de prevención ante las infecciones de transmisión sexual en ese grupo etario.

La gobernadora Marieta Poey Zamora subrayó la necesidad de garantizar productos básicos para la maternidad, como cunas y colchones, en las unidades comerciales de cada municipio.

“No pueden estar en almacenes, deben estar a disposición de quien las necesite”, advirtió.

En paralelo, las autoridades provinciales actualizaron la situación epidemiológica, señalando que el riesgo de contagio por dengue se redujo un 25 % en la última semana, aunque se mantiene la alerta sanitaria por la circulación simultánea de los virus AH1N1, sincitial respiratorio e influenza.

Pese al discurso oficial de control epidemiológico, los reportes locales evidencian un sistema de salud sobrecargado, con escasez de medicamentos, falta de recursos hospitalarios y condiciones de vida precarias que agravan la salud materna y neonatal.