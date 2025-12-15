Ómnibus del transporte público se estrella contra vivienda en La Habana

Vídeos relacionados:
En la madrugada de este lunes, un ómnibus articulado del transporte público de la terminal Santa Amalia, identificado con el número 513, se estrelló contra una vivienda de dos plantas en la capital cubana.
El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 am en la Avenida Santa Amalia, y a pesar de la violencia del impacto, afortunadamente no se reportaron víctimas humanas.
No obstante, las fotos compartidas en redes sociales muestran que los daños materiales fueron considerables, sobre todo en el inmueble.
Según el reporte compartido en el grupo de Facebook "Transportación Habana TH", las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro.
Sin embargo, en otro grupo de Facebook, Yohandy Aquilera Castillo, un usuario del foro "Accidentes Automovilísticos en Cuba e Información en la vía", afirmó que el conductor del ómnibus estaba ebrio al momento del accidente.
Esta información, no obstante, no ha sido aún confirmada oficialmente.
En tanto, los residentes del área y los usuarios de las redes sociales expresaron su preocupación por los daños y la frecuencia de este tipo de accidentes en un contexto donde la calidad del transporte público en Cuba es cada vez más cuestionada.
En los comentarios de ambos posts, varios usuarios señalaron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tanto los pasajeros como los conductores del transporte público cubano.
Algunos residentes apuntaron que la falta de mantenimiento adecuado de los vehículos y el desgaste de los conductores, sumado a factores como el estrés debido a apagones y la escasez de recursos, contribuyen a este tipo de eventos.
"¡Cayó en desgracia el 513! Ahora toca canibalismo en el paradero", comentó un habanero en tono irónico.
Por su parte, una mujer destacó la suerte de que no hubo pérdidas humanas, pero lamentó la magnitud del daño en la vivienda, "más en estos tiempos, pobres dueños".
Los comentarios fueron unánimes en señalar la irresponsabilidad del conductor si se confirma que estaba bajo los efectos del alcohol.
"Qué irresponsabilidad, lo que le toca es un buen castigo, lo primero suspensión total de su licencia de conducción", afirmó una habanera.
"Casi no tenemos guaguas y las pocas que existen a cada rato involucradas en accidentes. Causas: cansancio debido a apagones, enfermedades, hambre, preocupaciones. También el deterioro de estos vehículos, que son pocos y no paran, y no pueden tener un mantenimiento adecuado y los años de explotación no son por gusto. O sea, nos quedaremos sin nada", dijo un artesano.
Este incidente resalta nuevamente la preocupante situación del transporte público en Cuba, donde los ómnibus son cada vez más escasos y los que operan se encuentran en un avanzado estado de deterioro.
En tanto, la investigación continúa y se espera que las autoridades se pronuncien próximamente sobre las posibles responsabilidades y las medidas que se tomarán en este caso, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial y la calidad del transporte público en la Isla.
