Homenaje a Cuba y Celia Cruz: Así fue la pasarela de Daylin Rodríguez en Miss Grand International 2025

¡Azúcar, ritmo y patria! La modelo cubana Daylin Rodríguez, representante de la isla en el certamen Miss Grand International 2025, deslumbró en la pasarela de trajes típicos con un imponente homenaje a Celia Cruz y a la riqueza cultural de Cuba.

Con un traje vibrante lleno de plumas azules, blancos y rojos, tambores caribeños en la cintura, y la palabra “AZÚCAR” coronando su tocado, Daylin se convirtió en una explosión de sabor cubano sobre el escenario de Bangkok, Tailandia, donde se celebra el concurso este año.

“Vibrante, feroz y llena de ritmo ¡esto es Cuba en el escenario! Celebrando la energía y el legado de mi isla con orgullo y poder. ¡Azúcar!”, compartió el perfil oficial de Miss Grand Cuba en Instagram junto al video del desfile.

Captura Instagram / Miss Grand Cuba

La energía del atuendo, diseñado para resaltar la alegría, fuerza y tradición musical cubana, recordó de inmediato a la Reina de la Salsa, Celia Cruz, una de las figuras más icónicas del exilio cubano.

Una candidata fuerte desde el inicio

Daylin, natural de la Isla de la Juventud, es estudiante de Psicología, activista por el empoderamiento femenino y fue nombrada Miss Grand Cuba 2025 a inicios de este año. Su desempeño en el certamen ha sido constante y destacado.

Lo más leído hoy:

Fue seleccionada en el Top 3 del Welcome Gala Dinner, una de las primeras galas oficiales, junto a las representantes de Filipinas y Venezuela. Además, recibió una mención honorífica en la competencia de traje de baño.

Desde hace años, Cuba no logra avanzar a las semifinales en certámenes internacionales como Miss Grand o Miss Supranational, y Daylin se ha propuesto cambiar eso. “Esperamos un Top 20... pero si llegamos al Top 10 o al 5 sería algo grande para Cuba”, dijo su equipo a CiberCuba.

Rodríguez compite contra delegadas de países fuertes en el mundo de los concursos como Filipinas, Venezuela, Tailandia, Indonesia, México y Guatemala, pero ha captado la atención de expertos y fanáticos por su carisma, porte y compromiso.

“Estoy orgullosa de ser una voz para quienes más lo necesitan y de usar esta plataforma para inspirar un cambio positivo”, expresó la joven, quien se describe como una mujer apasionada por el servicio a los demás, la inteligencia emocional y la resiliencia.

La gran final de Miss Grand International 2025 será el 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, donde la filipina CJ Opiaza, actual reina, entregará su corona.

Preguntas frecuentes sobre Daylin Rodríguez y su participación en Miss Grand International 2025