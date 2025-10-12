Modelo cubana Daylin Rodríguez entre las favoritas para el Miss Grand International 2025

Vídeos relacionados:

La representante cubana Daylin Rodríguez se encuentra entre las favoritas del certamen Miss Grand International 2025, que se celebra en Bangkok, Tailandia, con la participación de 77 delegadas de todo el mundo.

Rodríguez, estudiante de psicología y activista por el empoderamiento femenino, fue incluida en el Top 3 del “Welcome Gala Dinner”, una de las primeras actividades oficiales del concurso, según el portal especializado Coronas Universales Pageants.

En esa selección, la cubana compartió honores con las representantes de Filipinas y Venezuela.

“Cuba está lista para la entrevista a puerta cerrada”, escribió la joven en sus redes sociales, donde agradeció el apoyo de sus seguidores y afirmó que pone su “fe en Dios” antes de una de las etapas más importantes del certamen internacional.

También obtuvo mención honorífica en la competencia de traje de baño.

Rodríguez compite con delegadas de países tradicionalmente fuertes en concursos de belleza, como Filipinas, Tailandia, Venezuela, Guatemala, Indonesia y México, y ha logrado captar la atención de fanáticos y analistas del mundo pageant.

“Esperamos un Top 20... pero si llegamos al Top 10 o al 5 sería algo grande para Cuba”, comentó a CiberCuba su equipo, recordando que el país no clasifica en el Miss Grand ni en el Miss Supranational desde hace varios años.

“Queremos que Cuba se haga sentir nuevamente en los escenarios internacionales”, añadieron.

Daylin Rodríguez -natural de Isla de la Juventud en Cuba- fue nombrada Miss Grand Cuba 2025 a principios de este año.

Se describe como una mujer apasionada por el servicio a los demás, convencida del poder de la inteligencia emocional, la compasión y la resiliencia.

“Estoy orgullosa de ser una voz para quienes más lo necesitan y de usar esta plataforma para inspirar un cambio positivo”, ha expresado la modelo.

La gala final de Miss Grand International 2025 se celebrará el 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, donde la actual reina, la filipina Christine Juliane “CJ” Opiaza, entregará la corona a su sucesora.

Mientras tanto, los seguidores del concurso pueden votar por sus favoritas a través de las redes oficiales de Miss Grand International.

En esta etapa, cada “like” o “corazón” cuenta puntos para definir las 20 semifinalistas del certamen.

La joven ha recibido un gran apoyo de los cubanos en redes sociales, donde la describen como una imagen fresca, elegante y digna representante de la isla.