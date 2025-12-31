Cubana llega de sorpresa a Cuba y así reaccionó su madre: “Esa carita lo dijo todo”

Un abrazo inesperado puede decir más que mil palabras. Así lo vivió la cubana Susan (@glowbysusan_), quien decidió viajar de sorpresa a Cuba para reencontrarse con su madre. Su video, compartido en TikTok, ha conmovido a miles de personas por la naturalidad y emoción del momento.

En las imágenes, la madre de Susan se encuentra atendiendo un pequeño negocio cuando, al levantar la vista, se queda completamente impactada al ver a su hija. Primero se cubre el rostro con las manos, sin poder creer lo que ve, y segundos después corre a abrazarla entre risas y lágrimas. Detrás, una niña observa la escena con una sonrisa, mientras ambas se funden en un abrazo lleno de amor.

“La reacción de mi mamita cuando llegué de sorpresa”, escribió la joven en la descripción del video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios. En cuestión de horas, la publicación se llenó de mensajes cargados de emoción y nostalgia.

“Cuánto quisiera ese abrazo de mi madre, ya son nueve años sin estar juntos en Navidad”, escribió un usuario. Otro comentó: “A uno se le reinicia el alma en esos abrazos”. También hubo quienes se reconocieron en la historia: “Qué lindo, conozco a tu familia de toda la vida, estudié con tu tía Saydeli. Felicidades por ese reencuentro tan bonito”.

Entre tantas reacciones, muchos coincidieron en que la emoción de la madre fue lo más genuino del video. “Feliz por alguien que ni conozco, me encantó la reacción de tu mamá, le salió del alma”, escribió una seguidora. La propia Susan respondió a varios mensajes, agradecida y conmovida, dejando claro que su historia representa a muchos cubanos que viven lejos: los que sueñan con el momento de volver y abrazar a los suyos.