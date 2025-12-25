Su papá entró al aula y ella corrió a abrazarlo: Así fue el reencuentro en Cuba que está rompiendo corazones

Un padre cubano protagonizó un conmovedor reencuentro con su hija en una escuela primaria de la isla. El momento, captado en video y compartido en TikTok, ha emocionado a miles de usuarios que aplauden la ternura del abrazo entre ambos tras una larga separación.

El video, publicado por el usuario @danys.mayor, muestra al padre entrando de sorpresa al aula, donde su hija no puede contener las lágrimas al verlo. En medio de la emoción, corre hacia él y lo abraza con fuerza mientras sus compañeros y maestras observan conmovidos.

El aula, decorada con globos morados y la bandera nacional, fue el escenario perfecto para el esperado reencuentro. “Todo momento llega, y más si luchas tanto por él… Ya no hay que pensar más cómo será, porque por encima de todo lo hice realidad. Siempre serás la meta donde gane cuando llegue. Papá te ama”, escribió el hombre junto a las imágenes.

El emotivo video ha generado cientos de comentarios y reacciones en redes sociales. “El abrazo más sincero del mundo”, escribió una usuaria, mientras otro comentó: “Solo los que están lejos de sus hijos saben lo que se siente”.

La escena refleja una realidad común entre muchas familias cubanas, separadas por razones económicas o migratorias, y al mismo tiempo transmite un poderoso mensaje de amor, esperanza y unión familiar.