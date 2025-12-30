Cubanos se reencuentran en Houston después de tres años: "Mi hermano, soñado y logrado"

Un emotivo reencuentro entre dos hermanos cubanos después de tres años separados ha tocado el corazón de muchos usuarios en TikTok. En el video, compartido por @reinaldovazquez95, se les ve abrazarse con fuerza en medio de una calle de Houston, mientras él escribe sobre las imágenes: “Tres años sin vernos mi hermano. Soñado y logrado. Lealtad”.

Acompañado por la canción "Amigo", de Dale Pututi, Nesty y Lenier, el momento refleja la emoción contenida de quienes han tenido que vivir lejos de los suyos.

Los comentarios se llenaron de mensajes de cariño y comprensión. “Esa es la actitud, bendiciones”, escribió una seguidora, mientras otra decía: “Algún día nos tocará vivir ese momento”.

Muchos cubanos se identificaron con la escena, que resume la nostalgia de quienes sueñan con reencontrarse con sus seres queridos después de años de distancia.

El video ha tenido una cálida acogida en redes, recordando que, más allá de las fronteras, no hay nada tan poderoso como un abrazo entre hermanos.