“Dios sí existe y para Él nada es imposible.” Así comienza el video que la cubana Yuliana (@yulianamr52) compartió en TikTok, donde narra la historia de su padre y su hermana mayor, a quienes la distancia y las circunstancias separaron durante más de cuatro décadas. La joven creció viendo en su casa una foto en blanco y negro de una niña junto a su padre, sin imaginar que esa imagen representaba una parte perdida de su propia familia.

“Yo siempre crecí en la casa de mi papá viendo la foto de una niña preciosa con su papá”, cuenta. “Cuando tuve uso de razón, él me explicó que era mi hermana, que vivía en Checoslovaquia. Él fue allá a trabajar de 1970 a 1980.” Durante su infancia, Yuliana escuchaba las historias de amor entre su padre y aquella mujer extranjera con quien tuvo una hija antes de regresar a Cuba. “Cuando él me enseñaba las fotos y cartas, yo veía la tristeza en sus ojos por no saber de su hija, su primogénita.”

El padre, al regresar a Cuba, trajo consigo un recuerdo muy especial: el vestido de boda de su esposa. “Nadie podía tocarlo”, recordó Yuliana. “Cuando cumplí 15 años, mi papá me lo regaló y lo transformé a mi gusto, pero sabiendo que ese vestido tenía una historia detrás.” A pesar del paso de los años, su padre nunca perdió la esperanza de encontrar a su hija. Intentó de todo: cartas, llamadas, contactos, hasta escribir a emisoras de radio. Cuando llegó Internet, Yuliana y su familia continuaron la búsqueda en grupos de Facebook, pero sin resultados.

Todo cambió hace apenas tres meses. “Mi papá me llamó y me dijo que había encontrado a mi hermana”, contó. En medio de un apagón, revisando perfiles en redes sociales, dieron con una mujer que usaba otro nombre y vivía en Dublín. “Él se estremeció al ver sus fotos. Sabía que era ella. Confirmó que era su hija cuando encontró a su antigua esposa entre los amigos, y tenía de perfil la misma foto de boda que lleva años colgada en la pared de mi papá.”

El reencuentro comenzó con un simple mensaje. “Él le escribió con miedo de que lo rechazara, pero gracias a Dios su mamá siempre le explicó que él se fue obligado. Ella le respondió con un ‘hola, papá’”, contó Yuliana emocionada. Desde entonces, padre e hija hablan todos los días y están planeando reencontrarse pronto. “Ahora no solo tengo una hermana bellísima, sino también tres sobrinos y dos nietos. No podemos estar más felices.”

El video conmovió a miles de usuarios, que llenaron los comentarios con mensajes de fe y emoción. “Yo aquí llorando con esta historia”, escribió una seguidora. “Dios es grande”, “los tiempos de Dios son perfectos” y “esto demuestra que los milagros existen” fueron algunas de las reacciones. Muchos coincidieron en que el relato de Yuliana es una prueba de que la fe, la paciencia y el amor familiar pueden más que el tiempo y la distancia.