Un video publicado en TikTok ha generado una ola de emociones —y también de regaños— entre los cubanos. En las imágenes, un joven llega de sorpresa a su casa en Cuba, pero la escena terminó preocupando a más de uno: su madre, al verlo aparecer de repente en la puerta y tras abrazarle, parece a punto de desmayarse en los brazos de su hijo.

El clip, compartido por @carloandres244, acumula miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. La mayoría celebra el reencuentro, pero otros no ocultaron su preocupación. “Eso no se hace, las mamás ya no están para esos sustos”, escribió una usuaria, mientras otra añadió: “Puede pasar algo malo, la emoción es demasiado fuerte”.

El video también despertó lágrimas y recuerdos entre quienes viven lejos de sus seres queridos. “Pobrecita, casi le da algo de la emoción de ver a su bebé. Le pido a Dios que llegue ese día para mí, tengo ocho años sin ver a mi hijo”, comentó una usuaria, una de las reacciones más aplaudidas. “Yo no hago eso ni loca, mi mamá se me muere del corazón”, añadió otra internauta, entre risas nerviosas.

Entre tanto debate, muchos salieron en defensa del joven y aplaudieron su gesto. “Eso es amor del bueno, no hay nada más grande que volver a abrazar a tu madre”, escribió otro, mientras otro usuario agregó: “Que viva la familia, esos momentos son únicos”. Y aunque algunos advertían del riesgo, la mayoría coincidió en que fue un momento sincero y lleno de ternura.

Las imágenes tocaron una fibra sensible entre los cubanos emigrados, sobre todo en vísperas de Navidad. “Maldito comunismo, por culpa de ellos estamos lejos de los nuestros”, escribió un usuario que confesó no poder regresar a Cuba desde hace más de una década. Otros, simplemente, no pudieron contener las lágrimas: “Cada vez que veo un video así, me rompo por dentro”.