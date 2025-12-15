“Si no me controlo, me deportan”: La Diosa revela lo que hace para cambiar su carácter

La cantante cubana La Diosa volvió a acaparar titulares tras una entrevista con el youtuber Adrián Fernández, donde habló abiertamente sobre su temperamento explosivo y los esfuerzos que ha hecho por cambiarlo desde que vive en Estados Unidos.
Fiel a su estilo sin filtros, La Diosa confesó que ha tenido que aprender a controlar su carácter para adaptarse a las normas del país y evitar problemas legales.
“A la Diosa de Cuba la he tenido que controlar porque si no, a mí me deportan de este país obligada. Hago sesiones de reiki, mucho reiki, yo siempre lo digo. Yo vine incorrectamente incorrecta, con un carácter incorrectamente incorrecto que no machea con un país como este. Este es un país de leyes, donde tú no puedes hacer lo que yo siempre tenía en mente, de ser agresiva… todas esas cosas están mal en este país”, expresó la artista.
La intérprete de 40 libras reconoció que su prioridad es su familia, y que ese amor maternal ha sido clave para mantenerla centrada y evitar conflictos.
“Quienes pagan son mis hijos, y yo soy primero madre antes que cantante, madre antes que guapa, madre antes que mujer, madre ante todo. Mis hijos están primero que todo. Yo puedo aguantar lo que sea, mis hijos son los que tienen que estar bien”, afirmó emocionada.
Con estas palabras, La Diosa mostró una faceta más reflexiva, alejada de las polémicas que en el pasado marcaron su carrera. Aunque su temperamento fuerte sigue siendo parte de su esencia, la artista asegura que ahora prioriza la paz, el equilibrio y el bienestar de su familia.
Preguntas Frecuentes sobre La Diosa y su Vida en Estados Unidos
¿Por qué La Diosa ha tenido que controlar su temperamento en Estados Unidos?
La Diosa, cantante cubana, ha tenido que controlar su temperamento explosivo desde que vive en Estados Unidos para adaptarse a las normas del país y evitar problemas legales. Ella misma confesó que si no se controla, podría ser deportada. Por ello, realiza sesiones de reiki para mantener la calma y priorizar el bienestar de su familia.
¿Qué papel juega la espiritualidad en la vida de La Diosa?
La Diosa considera que su espiritualidad es un aspecto fundamental de su vida. Es hija de Changó en la religión yoruba y también cree en Dios, lo que la ayuda a mantener la calma en momentos difíciles. Su fe le ha proporcionado respuestas significativas sin recurrir a acciones dañinas contra otros.
¿Cómo ha afectado la salud reciente de La Diosa a su vida y carrera?
La Diosa ha enfrentado problemas de salud recientemente, incluyendo mareos y pérdida de equilibrio debido a una infección en los oídos. Esto la obligó a detenerse y reflexionar sobre la importancia de la salud y la paz. Aunque los mareos persistieron, logró cumplir con sus compromisos profesionales y ahora agradece por su bienestar físico.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.