“Si no me controlo, me deportan”: La Diosa revela lo que hace para cambiar su carácter

La cantante cubana La Diosa volvió a acaparar titulares tras una entrevista con el youtuber Adrián Fernández, donde habló abiertamente sobre su temperamento explosivo y los esfuerzos que ha hecho por cambiarlo desde que vive en Estados Unidos.

Fiel a su estilo sin filtros, La Diosa confesó que ha tenido que aprender a controlar su carácter para adaptarse a las normas del país y evitar problemas legales.

“A la Diosa de Cuba la he tenido que controlar porque si no, a mí me deportan de este país obligada. Hago sesiones de reiki, mucho reiki, yo siempre lo digo. Yo vine incorrectamente incorrecta, con un carácter incorrectamente incorrecto que no machea con un país como este. Este es un país de leyes, donde tú no puedes hacer lo que yo siempre tenía en mente, de ser agresiva… todas esas cosas están mal en este país”, expresó la artista.

La intérprete de 40 libras reconoció que su prioridad es su familia, y que ese amor maternal ha sido clave para mantenerla centrada y evitar conflictos.

“Quienes pagan son mis hijos, y yo soy primero madre antes que cantante, madre antes que guapa, madre antes que mujer, madre ante todo. Mis hijos están primero que todo. Yo puedo aguantar lo que sea, mis hijos son los que tienen que estar bien”, afirmó emocionada.

Con estas palabras, La Diosa mostró una faceta más reflexiva, alejada de las polémicas que en el pasado marcaron su carrera. Aunque su temperamento fuerte sigue siendo parte de su esencia, la artista asegura que ahora prioriza la paz, el equilibrio y el bienestar de su familia.