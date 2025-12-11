La Diosa llama al pueblo de Cuba a salir a las calles: “Sabemos que tienen miedo, pero tengo mucha fe”

La cantante cubana La Diosa lanzó un llamado al pueblo de Cuba a salir a las calles y reclamar su libertad, durante una manifestación celebrada este miércoles frente al restaurante Versailles, en Miami, como parte de las protestas mundiales por el Día de los Derechos Humanos.
“El pueblo de Cuba es un pueblo que ha sufrido muchísimo. Nosotros los que estamos al lado acá tenemos la conciencia y sabemos lo difícil que es para ellos entender que tienen que salir para la calle”, expresó la artista.
La Diosa, una de las voces más críticas del régimen, reconoció el miedo que predomina entre los cubanos ante la represión estatal, pero insistió en que solo la acción colectiva podría romper el control del gobierno sobre la población.
“Sabemos que tienen miedo, sabemos que ellos los reprimen, sabemos que hay muchísimos jóvenes presos por culpa de más de lo mismo. Pero el día que ellos entiendan que saliendo todos juntos no van a poder contra ellos, contra un pueblo en la calle, ellos van a ser libres”, afirmó.
La artista, que ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de libertades en la isla y la situación de los presos políticos, dijo tener “muchísima fe en que el pueblo de Cuba salga completo para la calle y termine con su calvario”.
“Puedan ser libres una vez y por todas”, concluyó ante el aplauso de los presentes.
Lo más leído hoy:
En el caso de La Diosa, su mensaje no proviene de la comodidad ni del olvido. La cantante participó activamente en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana y conoce de cerca la represión del régimen.
La manifestación frente al Versailles, símbolo del exilio cubano en Miami, reunió a activistas, artistas y miembros de la comunidad, quienes exigieron la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
El llamado de La Diosa se suma a los de otros artistas y activistas que, desde el exilio, han pedido unidad y movilización ciudadana ante el agravamiento de la crisis económica, la censura y la represión del régimen de La Habana.
Uno de ellos, Alexander Otaola, también llamó al pueblo cubano a manifestarse pacíficamente por su libertad en el Día de los Derechos Humanos, destacando la necesidad de visibilizar la represión y exigir derechos básicos.
Preguntas frecuentes sobre el llamado de La Diosa al pueblo cubano
¿Qué motivó a La Diosa a llamar al pueblo cubano a manifestarse?
La Diosa hizo un llamado al pueblo cubano a salir a las calles para reclamar su libertad y enfrentar la represión del régimen cubano. La cantante expresó su confianza en que la acción colectiva puede romper el control del gobierno sobre la población. Esta convocatoria se realizó en el contexto de una manifestación en Miami por el Día de los Derechos Humanos.
¿Por qué La Diosa critica al régimen cubano?
La Diosa es conocida por su postura crítica hacia el gobierno cubano debido a la falta de libertades, la represión, y las condiciones inhumanas que viven los presos políticos en la isla. La cantante ha sido una voz activa en denunciar la censura y el encarcelamiento de personas por pensar diferente.
¿Cuál es la situación de los presos políticos en Cuba según La Diosa?
La Diosa ha denunciado la difícil situación de los presos políticos en Cuba, como en el caso de Yosvany Rosell García, quien estuvo en huelga de hambre y cuya vida corrió peligro. La cantante ha usado su plataforma para exigir justicia y atención médica adecuada para estos prisioneros, visibilizando su lucha y las condiciones inhumanas de las cárceles cubanas.
¿Cómo se está manifestando el exilio cubano para apoyar los derechos humanos en Cuba?
El exilio cubano ha organizado manifestaciones globales para apoyar los derechos humanos en Cuba, como las que se realizan anualmente en el Día de los Derechos Humanos. Estas movilizaciones buscan exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales, reflejando el compromiso continuo de los cubanos en el extranjero con la causa de la libertad en la isla.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.