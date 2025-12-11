La Diosa llama al pueblo de Cuba a salir a las calles: “Sabemos que tienen miedo, pero tengo mucha fe”

La cantante cubana La Diosa lanzó un llamado al pueblo de Cuba a salir a las calles y reclamar su libertad, durante una manifestación celebrada este miércoles frente al restaurante Versailles, en Miami, como parte de las protestas mundiales por el Día de los Derechos Humanos.

“El pueblo de Cuba es un pueblo que ha sufrido muchísimo. Nosotros los que estamos al lado acá tenemos la conciencia y sabemos lo difícil que es para ellos entender que tienen que salir para la calle”, expresó la artista.

La Diosa, una de las voces más críticas del régimen, reconoció el miedo que predomina entre los cubanos ante la represión estatal, pero insistió en que solo la acción colectiva podría romper el control del gobierno sobre la población.

“Sabemos que tienen miedo, sabemos que ellos los reprimen, sabemos que hay muchísimos jóvenes presos por culpa de más de lo mismo. Pero el día que ellos entiendan que saliendo todos juntos no van a poder contra ellos, contra un pueblo en la calle, ellos van a ser libres”, afirmó.

La artista, que ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de libertades en la isla y la situación de los presos políticos, dijo tener “muchísima fe en que el pueblo de Cuba salga completo para la calle y termine con su calvario”.

“Puedan ser libres una vez y por todas”, concluyó ante el aplauso de los presentes.

Lo más leído hoy:

En el caso de La Diosa, su mensaje no proviene de la comodidad ni del olvido. La cantante participó activamente en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana y conoce de cerca la represión del régimen.

La manifestación frente al Versailles, símbolo del exilio cubano en Miami, reunió a activistas, artistas y miembros de la comunidad, quienes exigieron la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba.

El llamado de La Diosa se suma a los de otros artistas y activistas que, desde el exilio, han pedido unidad y movilización ciudadana ante el agravamiento de la crisis económica, la censura y la represión del régimen de La Habana.

Uno de ellos, Alexander Otaola, también llamó al pueblo cubano a manifestarse pacíficamente por su libertad en el Día de los Derechos Humanos, destacando la necesidad de visibilizar la represión y exigir derechos básicos.