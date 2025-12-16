Florida aclara las dudas tras nueva ley: ¿Se pueden usar marcos en las matrículas de los carros?

Placa de auto en Florida (i) y Autos en circulación (d)

Una nueva legislación en Florida ha generado confusión entre conductores, concesionarios y hasta cuerpos policiales.

A raíz de la entrada en vigor de una ley que endurece las normas sobre las placas de matrícula, muchos residentes comenzaron a preguntarse: ¿siguen siendo legales los marcos decorativos o protectores para las matrículas de los vehículos?

La respuesta oficial llegó esta semana.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) emitió una aclaración directa: sí, los marcos aún están permitidos, pero con condiciones muy claras.

Una aclaración necesaria tras la confusión pública

La ley entró en vigor en octubre con el objetivo de reforzar la legibilidad y seguridad en torno a las matrículas vehiculares, especialmente en contextos donde su identificación es crucial, como investigaciones policiales o controles de tráfico.

Sin embargo, su redacción generó dudas generalizadas entre los ciudadanos y hasta entre los mismos oficiales encargados de hacerla cumplir.

“Después de una confusión generalizada entre los usuarios en línea, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida emitió una aclaración el lunes”, reportó NBC Miami, subrayando que los marcos decorativos continúan siendo legales “siempre que no cubran identificadores clave”.

¿Qué partes de la matrícula no pueden estar cubiertas?

La aclaración del FLHSMV especifica dos elementos que nunca pueden ser obstruidos por marcos, tapas, decoraciones o cualquier otro accesorio:

-El identificador alfanumérico de la placa, es decir, los números y letras únicos que permiten identificar cada vehículo.

-La calcomanía de registro, ubicada en la esquina superior derecha de la placa, que indica la validez temporal del registro.

Cualquier marco o cubierta que tape total o parcialmente estos elementos es ahora considerado una violación de la ley.

No es solo una infracción: Ahora puede ser delito

Uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa es su endurecimiento penal.

Lo que antes podía ser considerado una simple infracción de tránsito, hoy puede escalar a la categoría de delito penal, especialmente si se utilizan accesorios con la intención de evadir controles o cometer delitos.

La ley ahora prohíbe expresamente:

-Cambiar el color original de la placa.

-Aplicar aerosoles, películas, recubrimientos o tintes sobre ella.

-Usar tapas transparentes o ahumadas, incluso si permiten ver parcialmente los datos.

-Colocar luces LED u otros dispositivos reflectantes que brillen directamente sobre la placa.

-Instalar mecanismos que giran, ocultan o cambian entre distintas placas, una práctica común en delitos relacionados con el robo de autos o evasión de peajes.

Recomendaciones para conductores: Más vale prevenir

Frente a este nuevo panorama legal, el propio jefe de policía de Doral, Edwin López, sugiere adoptar una estrategia sencilla: quitar el marco por completo si hay dudas sobre su legalidad.

“Francamente, es así de simple. Es una recomendación que les di a mis padres”, declaró López.

“Simplemente les dije que quitaran el marco de la matrícula del vehículo. Así es más sencillo. En lugar de tener que dar vueltas sobre si algunos objetos están ocultos, otros bloqueados y otros no”, añadió.

El Departamento de Seguridad también publicó una serie de consejos prácticos:

-Mantener la placa limpia, visible y sin obstrucciones visuales.

-Verificar si los marcos colocados por concesionarios tapan letras, números o la calcomanía. Si lo hacen, deben ser retirados inmediatamente.

-Eliminar accesorios estéticos o de posventa que alteren o dificulten la lectura de la placa.

-Asegurar que la luz trasera que ilumina la matrícula esté operativa, especialmente en horas nocturnas.

Multas y sanciones severas

El incumplimiento de esta ley no solo expone al conductor a multas, sino a consecuencias legales más graves, dependiendo del uso del accesorio.

Las sanciones oscilan entre los 500 dólares por cubrir o modificar una placa, hasta 5,000 y cinco años de prisión si se demuestra que los mecanismos se usaron para cometer o facilitar un delito.

¿El fin de los marcos personalizados? No necesariamente

Aunque la ley no prohíbe completamente los marcos de matrícula, sí exige un cumplimiento estricto.

Los marcos que portan nombres de concesionarios, banderas o mensajes personales siguen siendo legales solo si respetan la visibilidad total de los elementos exigidos por la ley.

Para muchos, esta aclaración representa un equilibrio razonable entre la estética y la legalidad.

No obstante, la recomendación general es clara: si no estás seguro, mejor retíralo.