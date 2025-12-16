Copa Airlines extiende suspensión de vuelos a Caracas en medio de tensiones regionales

Vídeos relacionados:

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la extensión de la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Caracas hasta el 15 de enero de 2026, debido a “condiciones operativas” en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La aerolínea panameña ya había limitado sus operaciones hacia Venezuela por dificultades logísticas y regulatorias, que se agravan en un contexto de creciente tensión en el Caribe.

La decisión llega en un momento de máxima tensión en el Caribe, marcado por la Operación Lanza del Sur, una ofensiva estratégica liderada por Estados Unidos y varios países aliados para contener las redes del narcotráfico, el tráfico de armas y las actividades ilegales vinculadas a gobiernos autoritarios de la región.

El régimen de Nicolás Maduro ha reaccionado con evidente nerviosismo ante el despliegue, denunciando una “amenaza imperial” y acusando a Washington de intentar aislar políticamente a Venezuela.

En su comunicado, Copa Airlines informó que, para atender la demanda durante este periodo, incrementará las frecuencias de vuelos entre Panamá y Cúcuta (Colombia), una ruta que se ha convertido en alternativa para los viajeros venezolanos.

Asimismo, la compañía realizó el 16 de diciembre de 2025 un vuelo de prueba con una aeronave de carga al aeropuerto La Chinita, en Maracaibo, como parte de la evaluación de nuevas opciones operativas.

Lo más leído hoy:

La aerolínea ofreció a los pasajeros afectados la posibilidad de cambiar fechas, modificar origen o destino, solicitar crédito a futuro o reembolso de boletos a través de su sitio web oficial [www.copa.com](http://www.copa.com).

Analistas de aviación consultados señalan que esta prolongada suspensión refleja la fragilidad del entorno aéreo venezolano, condicionado por las decisiones del régimen chavista, la falta de garantías de seguridad y las crecientes tensiones militares en el Caribe.

Mientras tanto, la desconexión de Caracas con el resto del continente acentúa el aislamiento internacional del gobierno de Maduro y complica aún más la movilidad de ciudadanos y empresas en la región.