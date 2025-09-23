Aeropuerto de La Habana informa afectaciones en el aire acondicionado por mantenimiento

Vídeos relacionados:

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana informó este martes que la Terminal 3 enfrenta afectaciones en el sistema de climatización debido a un mantenimiento programado.

En un comunicado publicado en redes sociales, las autoridades precisaron que los trabajos tienen como objetivo “mejorar la eficiencia del sistema de climatización” y que, mientras duren las labores, el clima de la terminal se verá afectado parcialmente.

Según la nota, los servicios continúan funcionando con normalidad, gracias a la instalación de equipos alternativos de expansión directa (rooftop) que permiten mantener un ambiente “confortable para pasajeros y trabajadores”.

El anuncio ocurre apenas horas después de que una rotura de una tubería de agua obligara al cierre temporal de la Terminal 3, lo que provocó el traslado de vuelos de aerolíneas como Conviasa, Copa Airlines y Neos hacia la Terminal 2.

La reapertura se produjo en la madrugada del lunes, pero el hecho dejó en evidencia nuevamente la vulnerabilidad de la infraestructura del principal aeropuerto del país, que ya había registrado en los últimos meses apagones, filtraciones por lluvias y problemas técnicos.

Antecedentes de fallas en la climatización

La falta de aire acondicionado en la Terminal 3 no es un problema nuevo. En 2024, tras semanas de quejas de viajeros, el propio director del aeropuerto, Irán Cueto Carmona, reconoció que trabajaban en la importación de piezas y en la instalación de sistemas “rooftop” para paliar las averías.

En medio de esas dificultades, un pasajero de avanzada edad llegó incluso a sufrir un golpe de calor en julio de 2024, lo que encendió críticas en redes sociales por la precariedad de las condiciones en la terminal.

La Terminal 3 del Aeropuerto José Martí concentra la mayoría de los vuelos internacionales hacia Cuba. Cada incidencia, ya sea una rotura hidráulica, un apagón o la falta de aire acondicionado, provoca serias incomodidades para miles de pasajeros, en un momento en que el país depende del turismo como una de sus principales fuentes de ingresos.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuánto durará el mantenimiento actual ni si habrá nuevas afectaciones para los viajeros en los próximos días.

