Así fue el salidero que paralizó la Terminal 3 del Aeropuerto de La Habana

Una rotura en una tubería de agua obligó a cerrar temporalmente la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en la noche del lunes 23 de septiembre, provocando una interrupción repentina de las operaciones en la principal puerta de entrada y salida aérea del país.
En un video difundido por la cuenta ALX492_ en la red social TikTok, se aprecia la magnitud del salidero que inundó el área de chequeo migratorio, obligando a reubicar de forma urgente los vuelos de varias aerolíneas, entre ellas Conviasa, Copa Airlines y Neos, hacia la Terminal 2.
Según un comunicado oficial en Facebook, las brigadas técnicas trabajaron de forma intensiva para solucionar la avería, logrando restablecer las operaciones a las 3:00 a.m. del lunes. “El Aeropuerto Internacional José Martí ofrece disculpas por las molestias causadas y agradece la comprensión de sus pasajeros”, señaló la institución. No se detalló la magnitud de los daños ni si hubo afectaciones adicionales en otras zonas de la terminal.
Una terminal clave bajo presión
Este incidente se suma a una serie de fallas estructurales y operativas registradas en la Terminal 3 en los últimos meses, que evidencian su crítica situación de mantenimiento.
El pasado 3 de septiembre, un apagón inesperado dejó a cientos de pasajeros a oscuras en plena zona de embarque, generando reclamos por la falta de información.
Asimismo, el 14 de agosto, un video viral mostró filtraciones de agua por el techo durante una intensa lluvia, mientras viajeros esperaban en la fila para abordar.
El 10 de septiembre, CiberCuba confirmó que el aeropuerto continuaba operando con medios alternativos ante la escasez de piezas de repuesto y las dificultades para mantener sistemas esenciales como aire acondicionado, iluminación y escáneres de seguridad.
La Terminal 3 es la más concurrida de Cuba, con un alto flujo de vuelos internacionales. Por ello, cualquier incidente tiene un impacto directo en miles de pasajeros y en la logística aérea del país, especialmente en medio de la frágil situación económica y de infraestructura que atraviesa el sector.
Preguntas frecuentes sobre la situación del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana
¿Qué causó el cierre temporal de la Terminal 3 del Aeropuerto de La Habana?
El cierre temporal de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí fue causado por una rotura en una tubería de agua, lo que provocó una inundación en el área de chequeo migratorio. Este incidente obligó a trasladar los vuelos programados a la Terminal 2 mientras se solucionaba el problema.
¿Cuáles han sido otros problemas recientes en la Terminal 3 del Aeropuerto de La Habana?
La Terminal 3 ha enfrentado diversos problemas recientemente. Entre ellos se encuentran apagones, filtraciones de agua por el techo durante lluvias intensas, y fallas en el sistema de climatización debido a la escasez de piezas de repuesto. Estos problemas evidencian un deterioro en la infraestructura y la falta de mantenimiento adecuado.
¿Cómo afecta la situación del Aeropuerto de La Habana a los viajeros?
La situación actual del Aeropuerto de La Habana afecta significativamente a los viajeros. Los problemas estructurales y operativos generan retrasos, incomodidades y una mala experiencia general para los pasajeros, tanto nacionales como internacionales. Esto, a su vez, afecta la percepción del turismo en Cuba, un sector clave para la economía del país.
¿Qué medidas se están tomando para solucionar los problemas del aeropuerto?
Las autoridades del Aeropuerto Internacional José Martí han informado que están trabajando en la reparación y mantenimiento de las instalaciones. Se han instalado equipos alternativos para el aire acondicionado y se realizan esfuerzos de mantenimiento preventivo. Sin embargo, la efectividad de estas medidas está en duda debido a la persistencia de los problemas.
