La ternura se apoderó de TikTok con el nuevo video de París, la hija del reguetonero cubano El Chacal y La Leidy. La pequeña conquistó a todos al reconocer a su papá en la televisión mientras sonaba uno de sus videoclips, en una escena que ha derretido a miles de seguidores.
En el clip, compartido en la cuenta Los Chacalitos, París aparece con un vestido blanco y unas sandalias negras mientras baila frente al televisor. En un momento, señala la pantalla y exclama con orgullo: “Es mi papá”. "Papá es mío", le dice la mamá, y ella le replica: "es mío" provocando una ola de ternura entre los usuarios.
El video, grabado por La Leidy, rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios llenos de cariño. “Qué chulería de zapatos”, escribió una seguidora, mientras otra comentó: “Esa niña es una muñeca, igualita a su papá”.
El propio Chacal reaccionó al video dejando un mensaje que emocionó a sus fans: “Mi princesa, bella, te amo. Dios te bendiga”, escribió el artista, dejando claro lo orgulloso que está de su pequeña.
En plena temporada navideña, el video de París se ha convertido en uno de los más tiernos del momento. Una escena familiar sencilla, pero llena de amor, que recordó a muchos que los momentos más especiales no siempre vienen acompañados de grandes escenarios, sino de la calidez del hogar.
Preguntas Frecuentes sobre París, la hija de El Chacal
¿Quién es París y por qué se ha vuelto viral en redes sociales?
París es la hija del reguetonero cubano El Chacal y su esposa La Leidy. Se ha vuelto viral en redes sociales debido a su simpatía y ternura, especialmente en videos donde interactúa con su familia y muestra su personalidad chispeante. Los momentos compartidos en TikTok y otras plataformas han conquistado al público, resaltando la conexión especial que tiene con su padre.
¿Cómo ha reaccionado El Chacal a los videos virales de su hija París?
El Chacal ha mostrado públicamente su orgullo y amor por París en varias ocasiones. En los comentarios de los videos, suele expresar cuánto la ama y lo orgulloso que está de ella. Esto ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes valoran su rol como padre cariñoso y presente en la vida de sus hijos.
¿Qué impacto tiene la familia de El Chacal en su imagen pública?
La familia de El Chacal ha fortalecido su imagen pública mostrando un lado más humano y cercano. A través de momentos familiares compartidos en redes sociales, el artista ha demostrado ser un padre y esposo dedicado, lo que ha conquistado a muchos de sus seguidores y ha generado admiración por su capacidad de equilibrar la vida personal y profesional.
¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores ante los videos de París?
Los seguidores de El Chacal han reaccionado de manera muy positiva ante los videos de París. Los comentarios suelen estar llenos de cariño, admiración y ternura hacia la pequeña. Muchos destacan su parecido con El Chacal y la simpatía que irradia en cada aparición, lo que ha hecho que se convierta en una de las favoritas del público.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.