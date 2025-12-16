La ternura se apoderó de TikTok con el nuevo video de París, la hija del reguetonero cubano El Chacal y La Leidy. La pequeña conquistó a todos al reconocer a su papá en la televisión mientras sonaba uno de sus videoclips, en una escena que ha derretido a miles de seguidores.

En el clip, compartido en la cuenta Los Chacalitos, París aparece con un vestido blanco y unas sandalias negras mientras baila frente al televisor. En un momento, señala la pantalla y exclama con orgullo: “Es mi papá”. "Papá es mío", le dice la mamá, y ella le replica: "es mío" provocando una ola de ternura entre los usuarios.

El video, grabado por La Leidy, rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios llenos de cariño. “Qué chulería de zapatos”, escribió una seguidora, mientras otra comentó: “Esa niña es una muñeca, igualita a su papá”.

El propio Chacal reaccionó al video dejando un mensaje que emocionó a sus fans: “Mi princesa, bella, te amo. Dios te bendiga”, escribió el artista, dejando claro lo orgulloso que está de su pequeña.

En plena temporada navideña, el video de París se ha convertido en uno de los más tiernos del momento. Una escena familiar sencilla, pero llena de amor, que recordó a muchos que los momentos más especiales no siempre vienen acompañados de grandes escenarios, sino de la calidez del hogar.