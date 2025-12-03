"Despelote": El Chacal estrena tema para soltar el estrés y gozar la vida

El popular cantante urbano cubano El Chacal vuelve a la carga con un tema que promete poner a bailar a sus seguidores: “Despelote”, un sencillo que marca el comienzo de una nueva etapa musical en su carrera.

El artista, cuyo nombre real es Ramón Lavado Martínez, define esta canción como una invitación al disfrute sin límites, a dejar atrás las preocupaciones y vivir el presente con alegría. En palabras del propio intérprete, “‘Despelote’ transmite diversión. Cuando las personas quieren dejar su estrés, vivir el momento real y olvidarse de todas las cosas, se despelotan”, resalta la nota de prensa enviada a nuestra redacción.

Para este lanzamiento, El Chacal trabajó junto a los productores Aaron J y Frank Palacio, quienes aportaron un sonido fresco y experimental. El tema mezcla la esencia del reparto cubano con influencias de ritmos afro, una fusión que, según el cantante, “mantiene la clave, pero desde otro tiempo musical, logrando una vibra distinta y poderosa”.

Aunque conserva su estilo característico, El Chacal apuesta en esta ocasión por una lírica más atrevida y menos romántica, con la intención de reflejar la espontaneidad y el desorden alegre que da nombre al tema.

El intérprete también celebró el auge del reparto fuera de Cuba, destacando que por primera vez el género urbano de la Isla “tiene un sonido auténtico, propio y exportable”.

“Despelote” es solo el inicio de un ambicioso proyecto musical que incluirá varios EPs en diferentes estilos, como bachata, reguetón, balada y reparto, con los que el artista busca mostrar toda su versatilidad.

La canción y su videoclip ya está disponible en todas las plataformas digitales, y promete convertirse en uno de los temas más contagiosos para disfrutar este fin de año.