"Despelote": El Chacal estrena tema para soltar el estrés y gozar la vida

El popular cantante urbano cubano El Chacal vuelve a la carga con un tema que promete poner a bailar a sus seguidores: “Despelote”, un sencillo que marca el comienzo de una nueva etapa musical en su carrera.
El artista, cuyo nombre real es Ramón Lavado Martínez, define esta canción como una invitación al disfrute sin límites, a dejar atrás las preocupaciones y vivir el presente con alegría. En palabras del propio intérprete, “‘Despelote’ transmite diversión. Cuando las personas quieren dejar su estrés, vivir el momento real y olvidarse de todas las cosas, se despelotan”, resalta la nota de prensa enviada a nuestra redacción.
Para este lanzamiento, El Chacal trabajó junto a los productores Aaron J y Frank Palacio, quienes aportaron un sonido fresco y experimental. El tema mezcla la esencia del reparto cubano con influencias de ritmos afro, una fusión que, según el cantante, “mantiene la clave, pero desde otro tiempo musical, logrando una vibra distinta y poderosa”.
Aunque conserva su estilo característico, El Chacal apuesta en esta ocasión por una lírica más atrevida y menos romántica, con la intención de reflejar la espontaneidad y el desorden alegre que da nombre al tema.
El intérprete también celebró el auge del reparto fuera de Cuba, destacando que por primera vez el género urbano de la Isla “tiene un sonido auténtico, propio y exportable”.
“Despelote” es solo el inicio de un ambicioso proyecto musical que incluirá varios EPs en diferentes estilos, como bachata, reguetón, balada y reparto, con los que el artista busca mostrar toda su versatilidad.
Lo más leído hoy:
La canción y su videoclip ya está disponible en todas las plataformas digitales, y promete convertirse en uno de los temas más contagiosos para disfrutar este fin de año.
Preguntas frecuentes sobre "Despelote" de El Chacal
¿Qué es "Despelote" y qué busca transmitir El Chacal con este tema?
"Despelote" es el nuevo sencillo de El Chacal, un tema que invita al disfrute sin límites y a dejar atrás las preocupaciones. El cantante busca transmitir diversión y alegría, promoviendo vivir el presente con entusiasmo.
¿Cómo es el estilo musical de "Despelote"?
El Chacal describe "Despelote" como una fusión de reparto cubano con ritmos afro, manteniendo su esencia característica pero con un toque fresco y experimental. Esta canción se diferencia por su lírica atrevida y menos romántica.
¿Qué otros proyectos musicales tiene El Chacal en mente?
El Chacal planea lanzar varios EPs en diferentes estilos, como bachata, reguetón, balada y reparto. Este ambicioso proyecto busca mostrar su versatilidad y consolidar su presencia en la música urbana.
¿Dónde se puede escuchar "Despelote"?
"Despelote" está disponible en todas las plataformas digitales junto con su videoclip, listo para convertirse en uno de los temas más contagiosos para disfrutar este fin de año.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.