"En un país libre no existen límites": El Chacal y La Leidy compran nueva propiedad en EE.UU.

El reguetonero cubano El Chacal y su esposa, la agente inmobiliaria La Leidy, celebran un nuevo logro familiar tras la compra de una nueva propiedad en Estados Unidos, un hecho que ambos compartieron con orgullo en redes sociales y que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.
La Leidy fue quien dio a conocer la noticia a través de Instagram, donde acompañó las imágenes del cierre de la transacción con un mensaje cargado de gratitud y significado:
“¡En un país libre no existen límites! Dios sabe que cada logro ha sido con mucho esfuerzo, hoy quiero felicitar a mi familia, porque lo que parecía un año difícil, se convirtió en un año lleno de proyectos y metas cumplidas, incluso más de lo que esperábamos”, aseguró.
El mensaje fue interpretado por muchos como una reflexión directa sobre las oportunidades que han encontrado fuera de Cuba, así como el resultado de años de trabajo constante y disciplina.
El Chacal, por su parte, no tardó en reaccionar en los comentarios de la publicación, dejando claro el valor que tiene este nuevo paso en su vida personal y profesional: “Hoy celebramos un logro más, gracias a Dios, a todo el equipo y en especial a mi esposa”.
La pareja no es ajena a este tipo de celebraciones. Apenas el pasado mes de julio, ambos anunciaron la compra de otra vivienda, que el propio reguetonero describió entonces con humor y orgullo como “otra más para la colección”, dejando claro que la inversión inmobiliaria se ha convertido en una de sus prioridades.
La noticia ha sido recibida con mensajes de felicitación por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes ven en El Chacal y La Leidy un ejemplo de superación y prosperidad en el exilio cubano, donde el esfuerzo personal y las oportunidades marcan la diferencia.
