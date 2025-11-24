El cantante cubano El Chacal volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más queridos dentro y fuera de la Isla, esta vez no sobre el escenario, sino en el cumpleaños número dos de su hija Paris, fruto de su relación con La Leidy. La celebración, con temática de Minnie Mouse, estuvo llena de ternura, música y amor familiar, y no tardó en hacerse viral en redes sociales.

El momento que encendió TikTok fue cuando El Chacal sorprendió a todos cantando con un grupo de mariachis, para más tarde lucirse con su esposa bailando frente a todos los invitados. La escena, que derrochaba felicidad y complicidad, fue muy celebrada por sus seguidores, quienes inundaron los comentarios con frases como “El más completo en su peso”, “El verdadero representante del cubano” y “El mejor, padre y esposo ejemplar”.

Además de su talento, los fans destacaron el lado más humano del artista, que no dudó en bailar junto a La Leidy durante la fiesta, regalando un momento lleno de química y alegría que conquistó a sus seguidores. “Somos dos, ninguno como El Chacal”, escribió una admiradora; mientras otra comentó emocionada: “Este hombre hace rato que se ganó mi admiración”.

La decoración de la fiesta fue de ensueño: globos, mucha comida, una tarta personalizada de Minnie Mouse y la sonrisa radiante de Paris, quien lució adorable con un vestido y las clásicas orejas del personaje. Todo estuvo cuidado al detalle, reflejando el amor y dedicación con que la pareja celebra cada etapa de sus hijos.

Con cientos de miles de reacciones y mensajes de cariño, el festejo dejó claro que El Chacal no solo brilla por su voz y energía en los escenarios, sino también por su papel como padre y esposo. Y, como dijeron sus seguidores, “el más completo” no es solo un apodo: es un título que el artista se ha ganado con su talento y corazón.