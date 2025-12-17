Influencer muestra su kit de supervivencia para vivir en Cuba con apagón: ¿Falta algo?

La creadora de contenidos cubana Lisa Garci compartió en un reciente video su particular “kit de supervivencia” para enfrentar los constantes apagones que azotan a la isla y recientemente se agudizan en La Habana.

“Así sobrevivimos un poco en casa a los apagones en Cuba, creo que me faltan más cosas”, dijo la influencer mientras mostraba los artículos esenciales que utiliza cada noche.

Entre ellos destacan dos baterías independientes con las que carga los teléfonos móviles y pequeñas lámparas recargables para moverse dentro de la vivienda durante los cortes eléctricos.

“No recuerdo desde cuándo no tengo luz y conexión a las 8 p.m. en mi casa”, lamentó, refiriéndose a la falta de electricidad en el horario pico, una situación cada vez más común para los cubanos.

Lisa también enseñó sus ventiladores recargables con placas solares, una solución que le permite acumular energía durante el día. “Son multifuncionales, me dan luz, puedo cargar algún dispositivo pequeño y me refrescan del calor”, contó.

“Este es mi kit, pero veré qué más añadir porque los apagones tienen pinta de ser para largo”, concluyó la influencer, reflejando la dura cotidianidad de miles de cubanos que intentan adaptarse a los cortes del servicio eléctrico.

Entre las cosas que le faltan, debería incluir algún artilugio para cocinar cuando, además de la electricidad, falta el gas y el carbón escasea en Cuba.