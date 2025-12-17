Influencer muestra su kit de supervivencia para vivir en Cuba con apagón: ¿Falta algo?

La creadora de contenidos cubana Lisa Garci compartió en un reciente video su particular “kit de supervivencia” para enfrentar los constantes apagones que azotan a la isla y recientemente se agudizan en La Habana.
“Así sobrevivimos un poco en casa a los apagones en Cuba, creo que me faltan más cosas”, dijo la influencer mientras mostraba los artículos esenciales que utiliza cada noche.
Entre ellos destacan dos baterías independientes con las que carga los teléfonos móviles y pequeñas lámparas recargables para moverse dentro de la vivienda durante los cortes eléctricos.
“No recuerdo desde cuándo no tengo luz y conexión a las 8 p.m. en mi casa”, lamentó, refiriéndose a la falta de electricidad en el horario pico, una situación cada vez más común para los cubanos.
Lisa también enseñó sus ventiladores recargables con placas solares, una solución que le permite acumular energía durante el día. “Son multifuncionales, me dan luz, puedo cargar algún dispositivo pequeño y me refrescan del calor”, contó.
“Este es mi kit, pero veré qué más añadir porque los apagones tienen pinta de ser para largo”, concluyó la influencer, reflejando la dura cotidianidad de miles de cubanos que intentan adaptarse a los cortes del servicio eléctrico.
Entre las cosas que le faltan, debería incluir algún artilugio para cocinar cuando, además de la electricidad, falta el gas y el carbón escasea en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la supervivencia en Cuba durante los apagones
¿Qué incluye el "kit de supervivencia" de Lisa Garci para enfrentar los apagones en Cuba?
El "kit de supervivencia" de Lisa Garci incluye dos baterías independientes para cargar teléfonos móviles, pequeñas lámparas recargables, y ventiladores recargables con placas solares. Estos dispositivos le permiten moverse por su hogar durante los apagones y refrescarse del calor.
¿Qué alternativas existen en Cuba para cocinar sin electricidad, gas ni carbón?
En Cuba, algunas personas recurren a cocinar con leña como alternativa cuando no hay electricidad, gas ni carbón. Esta práctica se ha vuelto común debido a la escasez de recursos básicos y es utilizada por muchas familias para preparar sus alimentos.
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los cubanos debido a los apagones prolongados?
Los apagones prolongados en Cuba provocan que los alimentos se descompongan, dificultan las tareas domésticas y afectan la calidad de vida en general. Los cubanos deben improvisar soluciones para poder cocinar, refrigerar alimentos y realizar tareas básicas del hogar.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones frecuentes y prolongados que afectan la vida diaria. Las personas deben planificar su día en función de las pocas horas de electricidad disponibles, lo que complica tareas como cocinar, lavar ropa y mantener alimentos en buen estado.
¿Qué medidas toman los cubanos para sobrellevar la falta de electricidad?
Los cubanos han desarrollado diversas estrategias para afrontar la falta de electricidad, como el uso de ventiladores recargables, lámparas LED y baterías solares. Además, recurren a métodos tradicionales como cocinar con leña cuando no hay gas ni electricidad.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.