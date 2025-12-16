Cubanos hacen fila ante ICE sin saber si pasarán la Navidad con sus hijos en EE.UU.

Cubanos y otros inmigrantes esperan su cita ante una oficina de ICE en Florida (Imagen de Referencia).

Decenas de cubanos, muchos de ellos acompañados por niños pequeños, amanecieron esta semana frente a la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Orlando con una pregunta que pesa más que cualquier trámite migratorio, si podrán pasar la Navidad junto a sus familias en Estados Unidos o si saldrán detenidos de la cita.

La escena, marcada por el frío, el silencio y la ansiedad, fue descrita por el Orlando Sentinel en un reportaje que retrata cómo esa oficina se ha convertido en un espacio de miedo para solicitantes de asilo que cumplen con cada requisito legal, pero aun así temen no regresar a casa. Más de un centenar de inmigrantes hizo fila desde la madrugada, algunos tras viajar varias horas, sin certezas sobre su destino inmediato.

Entre ellos estaba el cubano Pedro Yusbel González Guerra, de 34 años, quien llegó a Estados Unidos tras una peligrosa travesía en una embarcación rústica desde Cuba. Tres días en altamar, deshidratación, niños a bordo y escenas que aún recuerda con angustia marcaron ese viaje que casi le cuesta la vida a una niña del grupo.

Hoy vive en Florida con su esposa y sus dos hijos, uno de ellos nacido en suelo estadounidense, y trabaja en construcción y energía solar mientras espera una respuesta definitiva a su solicitud de asilo.

Antes de entrar a la oficina de ICE, González Guerra solo atinó a pedir que “todo salga bien”. “Es imposible vivir en Cuba, por eso estamos aquí buscando refugio”, dijo al medio local. Horas después de su ingreso, su familia seguía sin noticias.

El Orlando Sentinel señala que el número de personas que acuden a registros obligatorios en la oficina de ICE en Orlando se ha triplicado desde abril, mientras aumentan también las detenciones y el temor a separaciones familiares. Defensores de inmigrantes advierten que muchas personas entran a sus citas sin saber si saldrán en libertad o serán enviadas a un centro de detención.

En la acera, voluntarios y líderes religiosos intentan aliviar la tensión con oraciones, café caliente y palabras de aliento. El pastor Sócrates Pérez, de la coalición “Los Inmigrantes Son Bienvenidos Aquí”, explicó al Orlando Sentinel que el miedo no es infundado, porque muchos migrantes han visto cómo amigos o familiares fueron detenidos al cumplir con sus citas migratorias.

Algunos, sin embargo, lograron salir con un respiro temporal. La cubana Zureli Escalona, que acudió con su esposo y su hijo de cuatro años, recibió una extensión de un año y rompió en llanto al salir de la oficina. “Me dieron un año más”, dijo entre lágrimas, arrodillada en la acera.

Historias como estas se repiten en distintas ciudades de Estados Unidos y forman parte de una realidad que preocupa especialmente a la comunidad cubana, marcada por la incertidumbre migratoria y el miedo constante a la separación familiar.

Para muchos, la Navidad se acerca no como una celebración, sino como una fecha límite que podría marcar un antes y un después en sus vidas.