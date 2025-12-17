Rapero cubano necesita ayuda urgente: Enfermo, sin hogar y luchando por su vida en EE.UU.

Alain García Artola, conocido artísticamente como Alayo, figura pionera del rap cubano y oriundo de Santiago de Cuba, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Alayo hoy lucha en solitario desde las calles de Boston, Massachussets contra una enfermedad crónica, la pobreza extrema y el olvido.

Un artista en crisis: La salud como punto de quiebre

Alayo padece sicklemia (anemia falciforme) desde niño, una enfermedad hereditaria que afecta la forma de los glóbulos rojos y puede generar complicaciones graves. Con el tiempo, esta condición ha derivado en un deterioro severo de su función renal.

“Ya le está fallando uno de sus dos riñones”, advierte en emotiva publicación de Facebook su amigo José Casavielles desde Bruselas, Bélgica.

Los médicos en Estados Unidos intentan frenar el avance de la enfermedad con tratamientos que eviten una diálisis o un trasplante renal. Pero esta última opción no está cubierta por el seguro médico, y el costo de realizarla por cuenta propia es “carísimo”, según relató la citada fuente.

La falta de acceso a una solución médica integral ha colocado a Alayo en una situación de riesgo constante.

De la hospitalización a las calles

El pasado sábado 13 de diciembre, tras haber permanecido ingresado durante 17 días en un hospital, Alayo fue dado de alta sin que se le ofreciera ninguna alternativa de alojamiento.

“Tuvo que irse de regreso a la situación de homeless, al no tener opción ni ayuda”, denunció su amigo.

Actualmente, el rapero se encuentra viviendo en refugios (“shelters”) de Boston, durmiendo en condiciones precarias, expuesto al invierno del noreste estadounidense y sin posibilidad de una recuperación digna.

“Necesita urgente comprarse un saco de dormir o cobertor y un colchoncito inflable para dormir en los refugios”, insiste Casavielles, quien ha enviado ayuda económica cuando le ha sido posible, pero admite que ya no puede sostener ese esfuerzo solo.

“Tengo dos hijos pequeños que alimentar y YO solo no puedo cumplir el objetivo de salvar al hermano Alayo", sostuvo.

La soledad, el silencio y un hijo de cinco años

Más allá de la salud física y la situación económica, la dimensión emocional de esta crisis también pesa.

“Alayo me confiesa que ha sentido una soledad enorme, al punto de depresión, pero por su forma de ver la vida, su fe y por su hijo de 5 años… no se deja caer”, explica el amigo.

El rapero no vive con su hijo, pero su mayor motivación es poder estar bien de salud para acompañarlo y apoyarlo.

“La mayor batalla o misión de Alayo es poder estar en forma para poder ocuparse de su hijo y estar a su lado.”

Durante años, evitó compartir públicamente su situación por vergüenza, por no querer “molestar a sus conocidos o amigos”, y porque “no está muy contento ni orgulloso de su situación actual”.

Según Casavielles, “Alayo no es el tipo de persona que intenta dar lástima ajena para recibir ayudas a conveniencia”.

Un llamado urgente a la comunidad cultural cubana

José Casavielles, quien compartió escenario con Alayo en Cuba y mantiene lazos de amistad desde aquellos años, lanzó un llamado abierto a quienes lo conocieron y lo respetan, así como a cualquier persona que desee ayudar.

“Si varios amigos de Alayo nos juntamos y cooperamos con lo que podamos, salvaremos una vida, un hermano, un amigo.”

Las necesidades urgentes son claras: medicamentos vitales para su tratamiento, alimentos, ropa de abrigo y artículos básicos para descansar en refugios. Pero también necesita algo menos tangible y más poderoso: apoyo humano.

“Creo que soy la única persona que le está cooperando a Alayo actualmente, pero sé que lo conocen muchas otras personas que no están al tanto de su situación de vida bien compleja”, asegura.

Su publicación, además de informar, busca despertar la conciencia colectiva y abrir una vía concreta de solidaridad.

¿Cómo ayudar?

Mientras se organiza una campaña oficial de recaudación de fondos, se invita a quienes puedan colaborar a contactar directamente a Alayo por Messenger (Facebook) o por WhatsApp al número +1 (617) 602-6102. Él mismo podrá explicar cómo recibir ayuda inmediata.

“Yo he ayudado algunas veces a Alayo enviándole algún dinero mediante Western Union, pero… YO solo no puedo”, reitera su amigo.

Lo que pide no es caridad, sino un acto de justicia con alguien que fue parte fundamental de una generación cultural y que ahora enfrenta una situación crítica.

El caso de Alayo no es aislado. Representa la situación límite a la que pueden llegar artistas cubanos emigrados, incluso en países del primer mundo: enfermedades crónicas sin cobertura total, desarraigo, pobreza y soledad.

En su caso, el invierno de Boston se ha convertido en una amenaza más en una vida que resiste desde la trinchera del rap, la dignidad y la paternidad.

Casavielles cierra su mensaje con esperanza: “Y para ti, Alain García, cuando veas esta publicación, recuerda que no estamos solos, estamos juntos… Te vamos a ayudar porque lo mereces.”