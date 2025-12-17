Banco alemán cierra las cuentas del Partido Comunista por apoyar proyectos en Cuba

Vídeos relacionados:

Un banco cooperativo alemán que se presenta como “social y ecológico” decidió cerrar todas las cuentas del Partido Comunista Alemán (DKP, por sus siglas en alemán) a partir del 31 de diciembre, una medida que el partido considera directamente relacionada con su apoyo a proyectos solidarios en Cuba, según informaron los diarios Junge Welt y Die Tageszeitung (taz).

De acuerdo con Junge Welt, la entidad financiera GLS-Bank, con sede en Bochum, notificó a la DKP la cancelación de todas sus cuentas, incluidas las del partido a nivel nacional y las de más de una decena de organizaciones territoriales, amparándose en cláusulas generales de sus contratos que permiten la rescisión sin dar explicaciones.

La dirección del partido denunció el hecho como un caso de debanking, una práctica cada vez más frecuente contra organizaciones políticas y sociales consideradas “incómodas”.

Aunque el banco no ofreció una justificación concreta, la DKP ha dicho que la decisión está vinculada a donaciones destinadas a proyectos de solidaridad con Cuba.

Captura de Facebook/Deutsche Kommunistische Partei - DKP

Según explicó a Junge Welt el tesorero federal del partido, Klaus Leger, en septiembre la GLS-Bank solicitó información detallada sobre una campaña de donaciones para la isla, preguntando si los fondos se destinaban a instituciones estatales cubanas y de qué manera llegaban al país.

Tras responder a esas preguntas, el partido no volvió a recibir comunicación alguna hasta que, semanas después, llegó la notificación de cierre de cuentas.

La versión del banco se limita a señalar que la medida responde a “requisitos legales y regulatorios” y que no existe motivación política detrás de la decisión. Sin embargo, la entidad se negó a precisar cuáles son esas normas ni qué operaciones concretas habrían generado preocupación.

El diario Die Tageszeitung subraya que el caso ha encendido las alarmas entre organizaciones solidarias con Cuba en Alemania. Varias de ellas mantienen cuentas en la misma entidad y temen que sus movimientos financieros también puedan ser bloqueados.

El presidente del Netzwerk Cuba, Edgar Göll, recordó que muchas instituciones bancarias europeas evitan cualquier vínculo con la isla por miedo a sanciones de Estados Unidos, una política que ha derivado en lo que expertos llaman over-compliance, es decir, un cumplimiento excesivo de normas para evitar riesgos.

Ese temor no es infundado. Die Tageszeitung recuerda que bancos como BNP Paribas y Commerzbank han pagado multas multimillonarias en el pasado por operaciones relacionadas con Cuba, bajo el embargo estadounidense vigente desde 1960.

En ese contexto, las transferencias directas a la isla se han vuelto extremadamente difíciles, lo que ha obligado a organizaciones solidarias a recurrir a la entrega directa de efectivo o al envío de ayuda material.

La DKP afirma haber actuado dentro de la legalidad. Según Leger, las donaciones fueron llevadas personalmente a Cuba por miembros del partido, siempre respetando los límites establecidos por la normativa europea contra el lavado de dinero. Entre los proyectos apoyados figura el hospital Rosa Luxemburgo, en Matanzas, donde se financió una instalación fotovoltaica para garantizar el suministro eléctrico.

Para la dirección comunista, el cierre de cuentas no es un hecho aislado. El presidente del partido, Patrik Köbele, calificó la decisión de “escandalosa” y la vinculó a un clima político cada vez más hostil hacia la solidaridad internacional con Cuba. Mientras tanto, el partido no descarta acciones legales y busca alternativas bancarias para continuar su actividad.