Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de sembrar miedo entre cubanos y amenazar sus cuentas bancarias

Vídeos relacionados:

Las declaraciones de Bruno Rodríguez Parrilla volvieron a encender la polémica este lunes, luego de que el canciller cubano acusara a Estados Unidos de “infundir miedo” entre los cubanos que viven en ese país y de amenazar con congelar o cerrar sus cuentas bancarias.

Pero sus palabras, lejos de generar solidaridad, desataron una ola de críticas de cubanos dentro y fuera de la isla, que le reprochan al gobierno cubano ignorar el origen real del éxodo y las propias prácticas represivas del régimen.

“Los cubanos que viven en EEUU sufren la persecución y el miedo que infunde la actual política migratoria del gobierno de ese país… ahora encaran la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias”, escribió Rodríguez en X.

La reacción fue inmediata. “¿Y por qué no te preocupas por lo que sufren los cubanos en la isla?”, le respondió una usuaria. Otro, desde Cuba, añadió: “El miedo de ellos es que los deporten para compartir con nosotros esta pesadilla que ustedes imponen”.

Muchos recordaron que en la isla también se persigue, se vigila y se castiga a quienes protestan. “A ver, Brunito, ¿acaso en Cuba no persiguen a los que protestan? Tú nada más tienes ojos para USA”, escribió otra internauta.

Sus declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para los migrantes cubanos. Bajo una política de revisión “de seguridad nacional”, la administración de Donald Trump detuvo los procesos de asilo, residencia permanente y naturalización de ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba.

Lo más leído hoy:

La medida ha provocado cancelaciones de entrevistas, ceremonias de ciudadanía y un enorme embotellamiento migratorio que deja a miles de cubanos en un limbo legal.

A ello se suma que varios migrantes han comenzado a recibir alertas de Bank of America, advirtiendo que sus cuentas podrían ser congeladas si no actualizan su estatus migratorio. Algunos ya perdieron temporalmente el acceso a su dinero.

“El banco me congeló la cuenta directamente… no pude sacar ni un dólar”, contó un cubano a Univision. El IRS, por su parte, recordó que ignorar avisos de deuda puede resultar en embargos inmediatos de cuentas y salarios.

Mientras tanto, un nuevo informe del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley reveló que más de 75,000 migrantes arrestados por ICE este año no tenían antecedentes penales, lo que contradice el discurso oficial de que las redadas están dirigidas únicamente a criminales peligrosos.

En ese contexto, las palabras de Bruno Rodríguez han sido interpretadas por muchos cubanos como un intento de capitalizar políticamente el temor de la diáspora, al tiempo que evita reconocer su responsabilidad en la crisis migratoria. “Lo primero es analizar quiénes los obligaron a emigrar”, escribió un usuario.