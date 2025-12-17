¿Qué cenarán los cubanos en Navidad y Fin de Año? “Picadillo de MDM, salchicha, huevos… y hasta limonada”

El precio del huevo en Cuba refleja la dificultad de muchas familias para poner comida en la mesa en estas fiestas.

En Cuba, la pregunta sobre qué habrá en la mesa el 24 y el 31 de diciembre ya no suena a curiosidad, sino a termómetro de una crisis que se ha metido hasta en la tradición más íntima: la cena de fin de año.

En los comentarios a dos publicaciones de CiberCuba en Facebook, la gente no habló de recetas ni de antojos. Habló de resignación, de precios imposibles y de una tristeza que se repite como un apagón.

“Creo que pasaré noche buena y fin de año con un picadillo de MDM… no hay para más”, escribió un internauta. El mensaje, con su tono de “va que chifla”, dejó al descubierto lo que muchos sienten, y es que estas fechas ya no se preparan, se sobreviven. Otro lector lo dijo sin rodeos: “Más que un lujo, un sueño imposible”.

En medio de la escasez, el humor aparece como defensa. “Yo cenaré limonada”, soltó una usuaria, y más de uno se sumó a la ironía de “la base de todo”, como si la mesa cubana se hubiera convertido en un meme triste.

Y es que el limón es hoy un producto prácticamente ausente en los mercados cubanos, por lo que se trata de una burla amarga que alude a la frase del gobernante Miguel Díaz-Canel, “la limonada es la base de todo”, convertida en meme nacional y símbolo de la desconexión del poder con la vida cotidiana. Para muchos, esa “limonada” resume mejor que nada la falta absoluta de opciones en estas fechas.

Hay quienes confiesan que cambiaron el menú hace rato porque no queda otra. “Ya lo cambié por salchicha… a la chorrera”, comentó un cubano. Y cuando aparece una “proteína”, se celebra como victoria mínima, no como tradición. “Con tener que comer algo de proteína me conformo… y creo que estoy siendo muy exigente”, admitió otra persona.

La carne de cerdo, símbolo de reunión familiar durante décadas, se menciona cada vez más como una palabra prohibida. Una cubana lo resumió con una frase que pesa: “Carne de cerdo, para un trabajador o un jubilado, ni en nuestros mejores sueños”.

Otros insisten en que solo quien tiene un puerquito criado puede aspirar a un pedazo; el resto, mira, calcula, renuncia. “Hace rato no la compro… hay que conformarse de verla y no comprarla”, dijo otra internauta.

Pero el golpe no es solo la comida. En los comentarios se repite la sensación de país enfermo y agotado. La palabra “chikungunya” aparece una y otra vez como si fuera parte del menú. La enfermedad ha dejado entre los residentes en la isla dolores, rigidez, falta de medicamentos, desánimo.

“Solo le pido a Dios que termine este año con vida”, escribió una usuaria. Otra voz fue todavía más dura: “No hay alegría, no se siente ni música… es como si fuéramos fantasmas”.

Entre quienes intentan aferrarse a la fe, el cierre se parece a pedir salud. Algunos creen que “Dios proveerá”, otros dicen que ya ni eso se puede pedir con tantos virus. Y mientras la gente discute si “algo aparece” o si “el que lucha tiene”, lo que queda claro es que, para una parte enorme del país, estas fiestas ya no se miden por lo que se cocina, sino por lo que se aguanta.

Al final, el retrato que dejan los comentarios no es el de una Navidad con mesa servida, sino el de un país donde la cena de fin de año se volvió una prueba más de resistencia. Y en esa prueba, muchos llegan con una certeza amarga, donde el 24 y el 31 caerán igual, pero no todos tendrán razones, ni fuerzas, para celebrarlo.