Régimen vende una Navidad en Santiago de Cuba "que vibra", mientras cubanos sobreviven entre apagones y falta de agua

La página oficial Santiago de Cuba Travel, vinculada al Ministerio de Turismo, publicó este lunes en Facebook una imagen promocional que aseguraba que “Santiago vibra en Navidad”, junto a la frase: “donde la historia se ilumina con esperanza y cada rincón vibra con alegría”.

La publicación mostraba una ciudad limpia, iluminada y decorada con un gran árbol navideño, pero la imagen —aparentemente generada con inteligencia artificial— provocó una avalancha de burlas y críticas por su absoluta desconexión con la realidad. Horas después, el post fue eliminado del perfil oficial tras comentarios que lo tildaron de burla, engaño y fantasía digital.

En el post original, los santiagueros expresaron su indignación: “¿Esto es Santiago de Cuba?”, “Le pago al que logre encender un arbolito”, “Eso es IA porque ya se hubieran llevado los adornos”, “Eso debe ser Santiago de Chile, porque de Cuba no es” o “La felicidad de los santiagueros está apagada”. Otros lamentaron que la propaganda del régimen use imágenes falsas para disfrazar la miseria: “Solo Dios puede iluminar los caminos de mi ciudad”, “La Navidad en Cuba es una pesadilla” y “De cuándo acá el régimen celebra la Navidad abiertamente?”.

La publicación fue también compartida en la página de CiberCuba Noticias, donde los lectores respondieron con un tono aún más crítico. “En su vida Santiago ha tenido un árbol de Navidad así”, escribió uno. Otros fueron más directos: “Con toda la alegría que generan los apagones y la miseria”, “Si Santiago vibra, es de churre, apagones y calamidades”, “La historia estará iluminada, pero Santiago está oscuro; no hay esperanza ni alegría”, “Qué ridículos, qué Navidad”, “Díganme con qué luz van a prender ese arbolito hecho con IA”.

El tono general fue de indignación y sarcasmo, reflejando el contraste entre la propaganda turística y la vida cotidiana en una ciudad hundida en la oscuridad.

Propaganda luminosa en un país a oscuras

La polémica estalló apenas un día después de que la Unión Eléctrica (UNE) confirmara que el sistema eléctrico nacional atraviesa uno de sus peores momentos en años, con apagones superiores a las 20 horas diarias en varias provincias, entre ellas Santiago de Cuba.

En su comunicado oficial, la empresa estatal volvió a culpar al “bloqueo estadounidense” de la crisis, ignorando décadas de mala gestión, corrupción y abandono técnico. “Sin fin del bloqueo financiero, no habrá estabilidad energética permanente”, aseguró la UNE. Pero la realidad es que las termoeléctricas colapsan por falta de mantenimiento, obsolescencia tecnológica y desvío de recursos, mientras el régimen sigue priorizando la construcción de hoteles y propaganda turística.

Los apagones se han extendido también a la capital. Este lunes, varios municipios de La Habana vivieron protestas nocturnas por la falta de electricidad, mientras el gobierno proyectaba películas en pantallas gigantes en 23 y 12, como parte del Festival de Cine Latinoamericano. Mientras miles de familias sufrían el calor y la oscuridad, el régimen intentaba proyectar una imagen de “normalidad cultural”.

Esa desconexión entre propaganda y realidad no es nueva. Hace apenas unos días, el Ministerio de Turismo (MINTUR) fue duramente criticado por promocionar el hotel Iberostar Selection La Habana como un destino “vibrante”, en plena crisis eléctrica y económica. Los cubanos reaccionaron con ironía: “Construyan una termoeléctrica 5 estrellas, a ver si salimos del apagón”, “¿Vibrante? La Habana está apagada y destruida” o “¿Cuántos años tengo que reunir para una noche si gano 4 dólares al mes?”.

Turismo en caída y país en penumbra

A pesar de la propaganda oficial, los datos del propio régimen muestran que el turismo no repunta. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), Cuba recibió apenas 2,1 millones de viajeros hasta octubre de 2025, un 20% menos que el año anterior y muy lejos de los niveles previos a la pandemia.

Canadá, Rusia y Estados Unidos —principales emisores— registraron fuertes descensos, y solo Argentina y Colombia mostraron leves aumentos. El retroceso golpea directamente la entrada de divisas y el empleo, mientras el gobierno continúa invirtiendo en hoteles vacíos y campañas de imagen como “Santiago vibra en Navidad”.

El contraste es brutal: mientras el régimen destina recursos a crear postales turísticas que no existen, el pueblo cubano vive entre la oscuridad, la escasez y la desesperanza. En Santiago de Cuba, lejos de “vibrar con alegría”, la gente intenta sobrevivir sin luz, sin agua y sin esperanza. La única vibración real es la del enojo popular, que late cada vez con más fuerza frente a la mentira oficial.