Muestra su casa decorada por Navidad en Cuba y todos se fijan en lo mismo: “¿Amarraste la corona de la puerta con candado?”

En medio de las dificultades cotidianas que atraviesa Cuba, un cubano ha decidido ponerle un toque de alegría y esperanza a su hogar con una hermosa decoración navideña que ha conquistado las redes sociales.
El usuario @omarito.ferrer compartió en TikTok un video donde muestra cómo, “poquito a poquito”, va transformando su casa en Cuba para celebrar la Navidad.
En las imágenes se puede ver la fachada adornada con luces y una corona en la puerta, mientras que en el interior destacan un gran árbol de Navidad lleno de bolas de colores, luces parpadeantes y detalles dorados y rojos.
El video, acompañado por el texto “Poquito a poquito así va quedando la casa en Cuba”, refleja el esfuerzo y la ilusión de muchos cubanos que, a pesar de las carencias, intentan mantener viva la tradición navideña.
En la sala se observa un televisor con una animación de chimenea encendida y un muñeco de nieve, además de una moderna cocina decorada con figuras de Santa Claus y mensajes navideños en inglés, como “Have Yourself a Merry Little Christmas”.
El corto clip acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que celebran la dedicación del joven cubano. “Qué linda te está quedando la casa”, “Así se hace, aunque sea con poquito se celebra”, o “La Navidad en Cuba también se siente” son algunos de los mensajes más repetidos.
Aunque en Cuba las festividades navideñas fueron durante décadas limitadas por el régimen, desde los años noventa cada vez más familias se animan a celebrar con luces, árboles y adornos, como símbolo de esperanza y alegría en tiempos difíciles.
Preguntas frecuentes sobre la celebración de la Navidad en Cuba
¿Por qué la decoración navideña en Cuba está generando tanto interés en las redes sociales?
La decoración navideña en Cuba está generando interés porque refleja el esfuerzo y la ilusión de los cubanos por mantener viva la tradición navideña pese a las carencias materiales y las restricciones impuestas durante décadas por el régimen comunista. Estas decoraciones simbolizan esperanza y alegría en tiempos difíciles, lo que resuena con muchas personas tanto dentro como fuera de la isla.
¿Cómo celebran la Navidad las familias cubanas pese a la crisis económica?
A pesar de la crisis económica, las familias cubanas celebran la Navidad con creatividad, utilizando pocos recursos pero mucho entusiasmo. Improvisan decoraciones navideñas con los materiales disponibles, como árboles artificiales y luces parpadeantes, y comparten estos momentos en redes sociales para transmitir un mensaje de resistencia y espíritu festivo.
¿Qué simboliza la Navidad para los cubanos en el contexto actual?
En el contexto actual de Cuba, la Navidad simboliza esperanza, unión familiar y la celebración de la vida. Es una oportunidad para que los cubanos, a pesar de las dificultades, expresen su creatividad y mantengan vivas sus tradiciones, representando un acto de resistencia y un deseo de mejores tiempos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.