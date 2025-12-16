Muestra su casa decorada por Navidad en Cuba y todos se fijan en lo mismo: “¿Amarraste la corona de la puerta con candado?”

En medio de las dificultades cotidianas que atraviesa Cuba, un cubano ha decidido ponerle un toque de alegría y esperanza a su hogar con una hermosa decoración navideña que ha conquistado las redes sociales.

El usuario @omarito.ferrer compartió en TikTok un video donde muestra cómo, “poquito a poquito”, va transformando su casa en Cuba para celebrar la Navidad.

En las imágenes se puede ver la fachada adornada con luces y una corona en la puerta, mientras que en el interior destacan un gran árbol de Navidad lleno de bolas de colores, luces parpadeantes y detalles dorados y rojos.

El video, acompañado por el texto “Poquito a poquito así va quedando la casa en Cuba”, refleja el esfuerzo y la ilusión de muchos cubanos que, a pesar de las carencias, intentan mantener viva la tradición navideña.

En la sala se observa un televisor con una animación de chimenea encendida y un muñeco de nieve, además de una moderna cocina decorada con figuras de Santa Claus y mensajes navideños en inglés, como “Have Yourself a Merry Little Christmas”.

El corto clip acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que celebran la dedicación del joven cubano. “Qué linda te está quedando la casa”, “Así se hace, aunque sea con poquito se celebra”, o “La Navidad en Cuba también se siente” son algunos de los mensajes más repetidos.

Aunque en Cuba las festividades navideñas fueron durante décadas limitadas por el régimen, desde los años noventa cada vez más familias se animan a celebrar con luces, árboles y adornos, como símbolo de esperanza y alegría en tiempos difíciles.