“Aunque haya crisis, hay Navidad”: El inspirador video de una cubana improvisando su arbolito en Cuba

En medio de la escasez que golpea los hogares cubanos, una mujer ha conquistado las redes sociales al compartir un video donde improvisa su árbol de Navidad con creatividad, humor y esperanza.

El clip, publicado en TikTok por la usuaria @yaneisycanta_98, muestra cómo la cubana transforma un modesto arbolito artificial en una alegre decoración navideña, utilizando pocos recursos pero mucho entusiasmo.

En las imágenes se le ve sonriente mientras coloca las ramas, arregla la base con una tela de cuadros rojos y negros, y finalmente decora el pequeño árbol con esferas, lazos y luces.

La secuencia termina con su hijo, ambos riendo frente al árbol ya iluminado, en un gesto que simboliza la resistencia y el espíritu festivo de muchas familias en la isla.

“Lo importante es no perder el espíritu”, podría resumir el mensaje que transmite este video, que rápidamente ha sido compartido en redes por usuarios que destacan la creatividad y la alegría de los cubanos incluso en medio de las carencias.

Mientras el país atraviesa una profunda crisis económica, con escasez de alimentos, apagones y altos precios, gestos como este reflejan la capacidad del pueblo cubano de mantener viva la esperanza y celebrar, aunque sea con lo poco que se tiene.