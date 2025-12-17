La decisión de La Flaca Verónica de sacar a Juliette Valle del pódcast De La Vida ha generado una ola de indignación en redes sociales. Los seguidores del canal Las locuras de Miguelín se volcaron en los comentarios del último episodio para mostrar su desacuerdo con la medida y, sobre todo, su apoyo incondicional a Juliette, que hasta ahora era una de las figuras más queridas del proyecto.

“Mensaje de apoyo a Juliette, te queremos y te vamos a apoyar donde estés”, escribió una usuaria, mientras otra resumía el sentir general: “Si hubieran hecho una encuesta, el Flaco no estaría ahí”. En cientos de mensajes, los fans coincidieron en que la decisión fue “injusta”, “inmadura” y “una muestra de falta de profesionalismo”. Muchos aseguran que el programa “ya no se siente igual” desde su salida.

Algunos de los comentarios más duros califican a La Flaca Verónica de “inmaduro” y “poco profesional” por no haber sabido separar lo sentimental del trabajo. “Qué clase de falta de profesionalismo, no saber separar la vida privada del trabajo”, escribió una seguidora. Otro comentario con decenas de likes apuntaba: “Juliette siempre fue demasiado para ese niño inmaduro. Sin Miguelín no llegaría ni a la esquina”.

Las críticas no solo fueron para Eduardo, sino también para Miguelín, creador del canal, por permitir que su amigo tomara una decisión que, para muchos, daña la imagen del proyecto. “La amistad no puede estar por encima del profesionalismo. Esto es un negocio, no un club de amigos”, comentó una fan, mientras otra fue más contundente: “Si mañana otra pareja del equipo se separa, ¿la sacarán también?”.

Aun así, entre los miles de mensajes también hubo voces más conciliadoras que llamaron al respeto. “Nadie sabe lo que pasó entre ellos, pero ojalá todos aprendan a manejar sus emociones sin dañar el trabajo”, escribió una seguidora, mientras otra reflexionó: “A veces las rupturas duelen, pero también abren nuevos caminos. Juliette va a brillar más que nunca”.

En menos de 24 horas, el video del pódcast acumuló miles de comentarios, la mayoría acompañados de etiquetas como #TeamJuliette y #QueVuelvaJuliette. Varios usuarios anunciaron que dejarán de seguir el canal tras lo sucedido. “Perdieron una seguidora más, esto fue muy injusto”, escribió una fan. Mientras tanto, Juliette mantiene el silencio y se enfoca en sus nuevos proyectos, con el respaldo firme de un público que, esta vez, parece tener claro de qué lado está.