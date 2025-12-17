El creador de contenido Miguelín, fundador del canal Las locuras de Miguelín y productor del pódcast De La Vida, habló por primera vez tras la polémica salida de Juliette Valle y las fuertes críticas que ha recibido junto a La Flaca Verónica por la decisión.

“Me equivoqué en no ponerme fuerte, puse amistad por encima del profesionalismo y no tenía que ser de esa manera”, escribió Miguelín en una historia publicada en su cuenta de Instagram, reconociendo que el manejo del conflicto dentro del grupo fue un error. “Se rompió todo. Si ustedes están decepcionados, déjenme decirles que yo también”, añadió.

Sus palabras llegan en medio del revuelo que ha sacudido al canal en las últimas horas. La expulsión de Juliette del pódcast De La Vida —decisión tomada por La Flaca Verónica tras su ruptura sentimental con la joven— desató una ola de indignación en redes sociales, donde muchos fans calificaron la medida de “injusta” y “poco profesional”.

La Flaca Verónica, tras la emoción del programa, explicó públicamente sus motivos. “Yo no me sentía cómodo trabajando con ella. Cada vez que nos fajábamos, yo faltaba al pódcast, y ya había faltado después de esta última ruptura”, reconoció en una serie de historias de Instagram. El influencer pidió a sus seguidores no atacar al resto del equipo y aseguró que la decisión fue “dolorosa, pero necesaria”.

Por su parte, Miguelín lamentó la fractura del grupo y dejó entrever que la tensión podría poner en riesgo el futuro del programa. “Ya los programas que quedan están grabados. Si el primero de enero no logro solucionar esto, se cierra el programa. Allí tenemos que estar todos o ninguno, y punto”, advirtió, dejando claro que sin reconciliación no habrá continuidad.

Mientras tanto, Juliette Valle no se ha pronunciado sobre la situación y mantiene el silencio en redes sociales. La audiencia del canal Las locuras de Miguelín espera que el creador logre salvar el proyecto mientras apoya a Juliette Valle en esta polémica formada por su repentina salida.