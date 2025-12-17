El creador de contenido Miguelín, fundador del canal Las locuras de Miguelín y productor del pódcast De La Vida, habló por primera vez tras la polémica salida de Juliette Valle y las fuertes críticas que ha recibido junto a La Flaca Verónica por la decisión.
“Me equivoqué en no ponerme fuerte, puse amistad por encima del profesionalismo y no tenía que ser de esa manera”, escribió Miguelín en una historia publicada en su cuenta de Instagram, reconociendo que el manejo del conflicto dentro del grupo fue un error. “Se rompió todo. Si ustedes están decepcionados, déjenme decirles que yo también”, añadió.
Sus palabras llegan en medio del revuelo que ha sacudido al canal en las últimas horas. La expulsión de Juliette del pódcast De La Vida —decisión tomada por La Flaca Verónica tras su ruptura sentimental con la joven— desató una ola de indignación en redes sociales, donde muchos fans calificaron la medida de “injusta” y “poco profesional”.
La Flaca Verónica, tras la emoción del programa, explicó públicamente sus motivos. “Yo no me sentía cómodo trabajando con ella. Cada vez que nos fajábamos, yo faltaba al pódcast, y ya había faltado después de esta última ruptura”, reconoció en una serie de historias de Instagram. El influencer pidió a sus seguidores no atacar al resto del equipo y aseguró que la decisión fue “dolorosa, pero necesaria”.
Por su parte, Miguelín lamentó la fractura del grupo y dejó entrever que la tensión podría poner en riesgo el futuro del programa. “Ya los programas que quedan están grabados. Si el primero de enero no logro solucionar esto, se cierra el programa. Allí tenemos que estar todos o ninguno, y punto”, advirtió, dejando claro que sin reconciliación no habrá continuidad.
Mientras tanto, Juliette Valle no se ha pronunciado sobre la situación y mantiene el silencio en redes sociales. La audiencia del canal Las locuras de Miguelín espera que el creador logre salvar el proyecto mientras apoya a Juliette Valle en esta polémica formada por su repentina salida.
Preguntas frecuentes sobre la polémica salida de Juliette Valle del pódcast "De La Vida"
¿Por qué fue expulsada Juliette Valle del pódcast "De La Vida"?
Juliette Valle fue expulsada del pódcast "De La Vida" por decisión de La Flaca Verónica, debido a la incomodidad que sentía al trabajar con ella tras su ruptura sentimental. La Flaca Verónica explicó que su decisión se basó en no poder separar lo personal de lo laboral, lo que afectó su asistencia y desempeño en el programa.
¿Qué consecuencias podría tener la salida de Juliette Valle en el futuro del programa?
Miguelín, el creador del canal, ha advertido que si no logra solucionar las tensiones internas antes del primero de enero, el programa podría cerrarse. La fractura dentro del grupo ha generado incertidumbre sobre la continuidad del pódcast, lo que podría afectar su futuro si no se resuelven los conflictos personales entre sus integrantes.
¿Cómo han reaccionado los seguidores del pódcast ante la salida de Juliette Valle?
La salida de Juliette Valle ha generado una ola de indignación entre los seguidores, quienes consideran la decisión injusta y poco profesional. Muchos fans han expresado su apoyo incondicional a Juliette y críticas hacia La Flaca Verónica, y algunos han amenazado con dejar de seguir el programa debido a esta polémica.
¿Qué nuevos proyectos tiene Juliette Valle después de su salida del pódcast?
Juliette Valle está trabajando en nuevos proyectos personales, incluyendo el lanzamiento de su propia marca de ropa. Además, seguirá vinculada al canal "Las locuras de Miguelín" con un nuevo programa femenino junto a otras integrantes, que está previsto para estrenarse en enero.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.