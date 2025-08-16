Esposa del escritor Jorge Fernández Era renuncia a la Uneac

La renuncia expone el silencio oficial de la Uneac frente a la violencia del régimen

La escritora cubana Laideliz Herrera Laza comunicó su renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), tras denunciar que la institución guarda silencio ante la represión contra intelectuales y se convierte en cómplice del acoso y la violencia sufrida por su esposo, el también escritor, periodista, editor y humorista Jorge Fernández Era.

En una carta dirigida a la Sección de Narrativa de la Uneac y publicada en su perfil de Facebook, Herrera denunció que la organización actúa como encubrimiento de las políticas represivas del Gobierno cubano mediante cartas colectivas para desacreditar a quienes se expresan libremente.

Recordó que su esposo, exmiembro de la organización, lleva más de 30 meses bajo un proceso “ilegal” y que, al solicitar apoyo jurídico a la Uneac, recibió evasivas y acusaciones, prueba de que la institución “no representa a sus afiliados” y se mantiene alineada con la Seguridad del Estado.

“La Uneac permanece callada porque es cómplice de la política gubernamental y del secuestro de voces comprometidas con la verdad y la decencia. Con su posición, se hace eco de la impune actuación de la Seguridad del Estado, que comete actos violentos de lesa humanidad, como la golpiza propinada a Jorge el pasado 18 de julio en la Unidad de la PNR de Zanja”, subrayó.

Además, recordó que Fernández Era “es solo el ejemplo más cercano de lo que está sucediendo con los intelectuales del país” que no se dejan coaccionar y defienden sus derechos, “violados con total impunidad por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria con la anuencia del Gobierno, el Partido Comunista de Cuba y de instituciones como la Fiscalía General de la República”.

La carta enfatizó que la organización traiciona sus propios estatutos, que en teoría proclaman la defensa de la libertad de creación, la crítica y el debate, pero en la práctica se subordinan a la censura oficial, beneficiando solo a quienes sostienen la narrativa gubernamental.

Para Herrera, la actitud de la Uneac confirma su papel como engranaje de la política de Estado, que “impone silencio” y persigue a intelectuales que a través de sus obras, redes sociales o medios independientes denuncian la crisis moral, social y económica en que se encuentra hundida Cuba.

“Por una cuestión de principios y dignidad, presento mi renuncia como miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba”, concluyó Herrera, dejando en evidencia la sumisión de la institución a las directrices del régimen.

Fernández Era denunció que el 18 de julio fue detenido y golpeado por un oficial de la Seguridad del Estado en La Habana, en lo que constituyó el más reciente episodio de represión en su contra por motivos políticos.

“Las imágenes de hoy no son disfraz. Un joven teniente coronel de la Seguridad del Estado, supuestamente nombrado Yoán, por decirle cínico y fascista, me dio con todo y lo demostró con creces”, escribió el escritor junto con imágenes que demuestran la golpiza que recibió.

Asimismo, informó en un post de Facebook que la denuncia que intentó tramitar contra sus agresores en la unidad de la policía de Diez de Octubre, no procedió, pues se le dijo que se trataba de daños menores, pese a tener “certificado de lesiones en mano, expedido en el hospital Miguel Enríquez”.

“Nada, que los moretones en el rostro, las costillas y la espalda son solo magullaciones colaterales: que alguien le diga al teniente coronel Yoán que para la próxima se esmere y me saque un ojo”, ironizó.

En abril, agentes de la Seguridad del Estado arrestaron al intelectual cubano cuando se disponía a realizar su habitual protesta cívica en el Parque Central, una acción que ha repetido cada día 18 durante los últimos dos años.

El escritor exige el fin del régimen totalitario en Cuba, respeto a los derechos civiles y el cese de las violaciones al debido proceso por parte de la PNR, la Fiscalía y la Seguridad del Estado.

La acción, que se replica en otras partes del país por personas como la profesora Alina Bárbara López Hernández en Matanzas, consiste únicamente en sentarse en silencio con carteles y mensajes públicos, sin violencia ni afiliación partidista.

A pesar del carácter pacífico de su acción, Fernández Era ha sido detenido en varias ocasiones y permanece desde hace dos años bajo restricción domiciliaria.

Incluso, ha denunciado que la Seguridad del Estado promueve represalias contra su hijo en prisión, a fin de presionarlo y obligarlo a desistir de sus publicaciones críticas y mordaces en contra del régimen cubano.

La represión contra voces críticas sigue siendo una constante en Cuba, donde las autoridades criminalizan la protesta pacífica y cualquier forma de disenso público.

