Académica Alina Bárbara López denuncia 17 días sin electricidad ni agua en barrio de Matanzas

La académica y activista cubana Alina Bárbara López denunció que un edificio de 40 apartamentos en el barrio El Naranjal, en Matanzas, lleva 17 días sin electricidad ni agua, una situación que afecta a ancianos, niños y personas vulnerables, mientras —según afirma— las autoridades no han ofrecido ninguna solución ni se han presentado en el lugar.

La grave situación salió a la luz luego de que López compartiera en redes sociales la denuncia realizada inicialmente por la residente Lilian Borroto López, quien alertó sobre el calvario que enfrentan los vecinos de la calle 338 entre 117 y 119, donde un transformador averiado dejó a decenas de personas sin servicios básicos.

La académica explicó que, en medio de la epidemia, el desabastecimiento, los apagones prolongados y el clima de injusticia política que vive el país, evita enfocarse en los problemas cotidianos, pero esta vez decidió hacerlo porque “ya es demasiado”.

Mañana —señaló— se cumplirán 17 días sin corriente, sin agua, sin posibilidad de cocinar, con ropa acumulada y viviendas sin condiciones mínimas de higiene.

“Estamos recayendo en la solidaridad de buenos vecinos. Somos nómadas con las ollas eléctricas, los ventiladores recargables y los teléfonos, que tenemos que cargar cruzando la calle”, expresó López, quien recalcó que en el edificio viven personas mayores, niños y convalecientes del virus.

“Nadie ha venido”: denuncias de abandono institucional

La publicación de Lilian Borroto López, también compartida por la académica, detalló que los vecinos sabían que la reparación del transformador podría demorar por la falta de piezas en el país, pero aun así esperaban una respuesta y una mínima presencia institucional.

Sin embargo —asegura— ni el delegado, ni funcionarios del gobierno local, ni representantes del sector eléctrico han acudido al lugar pese a prometer una “respuesta urgente”.

“Estas son las santas horas, después de 16 días, y aquí no ha venido NADIE”, denunció Borroto. Los residentes habían solicitado pipas de agua, algún tipo de combustible para cocinar y una revisión del estado en que sobreviven los adultos mayores que viven solos.

Comisión vecinal sin respuestas

Vecinos del edificio acudieron el viernes al gobierno municipal en busca de soluciones. Según López, fueron recibidos con amabilidad, pero sin una respuesta concreta. Mañana, una nueva representación —esta vez acompañada por ella— volverá a las oficinas gubernamentales con la determinación de no irse sin que algún funcionario los acompañe al edificio y evalúe la emergencia.

“No regresaremos sin una solución. Nuestra paciencia ha sido enorme”, afirmó la académica.

Una crisis que revela un problema mayor

La denuncia refleja no solo el colapso de los servicios públicos en Cuba, sino también el deterioro de la respuesta institucional ante problemas básicos que afectan directamente la salud y la vida cotidiana. El acceso a electricidad y agua potable no es un lujo, sino un derecho fundamental, especialmente en un edificio donde residen personas vulnerables.

Mientras tanto, los vecinos de El Naranjal siguen esperando, sobreviviendo de la solidaridad entre ellos y exigiendo lo mínimo: que el Estado cumpla con su responsabilidad.