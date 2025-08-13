Fiscal de Artemisa entra en la lista de represores tras condenas a opositores políticos

Vídeos relacionados:
La fiscal Niurka Margarita Tabares Valdés, de la provincia de Artemisa, fue incluida en la lista de Represores Cubanos, una iniciativa que documenta y denuncia a funcionarios implicados en actos de represión política.
En un mensaje enviado a CiberCuba, se explica que Tabares Valdés fue incorporada al expediente número 1904 del proyecto represorescubanos.com, debido a su actuación durante el juicio celebrado el 5 de agosto en el Tribunal Municipal de Guanajay, donde solicitó condenas conjuntas de 10, 8 y 5 años de prisión contra los opositores Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, miembros de la organización Cuba Primero.
Los cargos formulados fueron “Propaganda contra el orden constitucional” y “Asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas”.
Juicio marcado por motivaciones políticas
Según el proyecto, Tabares Valdés incurrió en prevaricación, siguiendo directrices de la policía política para imponer sentencias largas e injustas. Los acusados fueron señalados de recibir financiación y dirección desde el exterior por distribuir octavillas antigubernamentales, una narrativa que —afirman— busca ocultar la existencia de disidencia interna contra un régimen sumido en la peor crisis socioeconómica de la historia reciente del país.
El Código Penal vigente desde diciembre de 2022 tipifica la “Propaganda contra el orden constitucional” como delito, sancionable con tres a diez años de prisión a quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista” por medios orales o escritos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esta figura se ha convertido en una herramienta de represión para castigar incluso opiniones vertidas en redes sociales.
Un registro para documentar la represión
El proyecto Represores Cubanos recopila y publica información de funcionarios que, según sus impulsores, atentan contra la integridad de las personas mediante el uso del aparato judicial o administrativo para fines políticos.
Su objetivo declarado es “avergonzar y exponer” a quienes dictan sentencias que destruyen vidas, al tiempo que les recuerda que “la opción de decir NO siempre existe”.
El pasado mes de junio, la fiscal de Matanzas Ana Lilian Caballero Arango y la oficial de la PNR María Juantorena Herrera igualmente fueron incluidas en la lista por su participación en el caso de las académicas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres.
Caballero Arango fue incluida por solicitar injustamente cuatro y tres años de privación de libertad respectivamente, sustituida por trabajo correccional sin internamiento, para las académicas disidentes, informó la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés).
Juantorena, por su parte, agredió brutalmente a “las intelectuales disidentes después de interceptar el 18 de mayo de 2024 en el punto de control de Bacunayagua el auto de alquiler en que las dos historiadoras viajaban de Matanzas a La Habana”.
Preguntas Frecuentes sobre la Represión Política en Cuba y la Lista de Represores Cubanos
¿Quién es Niurka Margarita Tabares Valdés y por qué está en la lista de Represores Cubanos?
Niurka Margarita Tabares Valdés es una fiscal en la provincia de Artemisa, Cuba, que fue incluida en la lista de Represores Cubanos por su papel en condenar a opositores políticos con sentencias injustas y prolongadas. Fue acusada de prevaricación, siguiendo directrices de la policía política durante un juicio en el que solicitó condenas para miembros de la organización Cuba Primero por cargos de "Propaganda contra el orden constitucional" y "Asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas".
¿Qué es el proyecto Represores Cubanos y cuál es su objetivo?
El proyecto Represores Cubanos recopila y publica información sobre funcionarios cubanos implicados en actos de represión política. Su objetivo es "avergonzar y exponer" a quienes usan el sistema judicial o administrativo para fines políticos, destruyendo vidas con sentencias injustas. La iniciativa busca recordar que "la opción de decir NO siempre existe".
¿Cómo se utiliza el sistema judicial cubano para reprimir la disidencia?
El sistema judicial cubano es utilizado como una herramienta de represión política a través de la criminalización de la disidencia mediante cargos como "Propaganda contra el orden constitucional". Estos cargos permiten al régimen imponer largas penas de prisión a opositores y activistas por expresiones pacíficas o críticas al gobierno, incluso en redes sociales. Esto es parte de un patrón más amplio de represión, donde el sistema judicial sigue directrices políticas en lugar de actuar con independencia.
¿Qué consecuencias tienen las acciones de los funcionarios judiciales cubanos en el contexto internacional?
Las acciones de los funcionarios judiciales cubanos han llevado a sanciones y restricciones internacionales, particularmente por parte de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a jueces y fiscales cubanos implicados en violaciones de derechos humanos. Estas sanciones buscan aumentar la presión sobre el régimen para que detenga la represión política y respetar los derechos humanos. Además, la comunidad internacional sigue vigilante ante estas violaciones, generando condenas y llamados a la acción para proteger a los disidentes.
