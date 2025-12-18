El conflicto en el pódcast De La Vida estalló esta semana después de que La Flaca Verónica decidiera sacar a Juliette Valle del programa tras su ruptura sentimental, una decisión que desató una avalancha de críticas en redes. Mientras los seguidores acusaban al equipo de actuar de forma “injusta” y “poco profesional”, Miguelín, creador del canal Las locuras de Miguelín, reconocía errores y advertía que, si no logra resolver el conflicto, el proyecto podría llegar a su fin. En medio de todo ese revuelo, faltaba una voz: la de Juliette, la más afectada por la situación.

Y esa voz finalmente habló. La joven influencer publicó en Instagram un mensaje lleno de calma, gratitud y aprendizaje, dejando claro que su enfoque ahora es seguir adelante. “Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por los mensajes, por estar incluso cuando no todo es perfecto”, escribió junto a una foto en un bote en Miami, relajada, vestida de blanco y con una sonrisa tranquila. “Hoy entiendo que no todo lo que se termina es una pérdida, muchas veces es una lección”, añadió.

Su publicación, que en pocas horas superó los 17 mil me gusta, se llenó de mensajes de cariño y respaldo. “Quisieron apagar tu luz y se les olvidó que tú eres el sol”, le comentó una fan. Otros fueron más directos: “No regreses al programa, brillas sola”. La mayoría coincidió en que Juliette salió fortalecida de la polémica.

El mensaje llega luego de que La Flaca Verónica explicara públicamente que tomó la decisión por motivos personales, asegurando que le resultaba incómodo seguir trabajando con su expareja. “Cada vez que discutíamos, yo faltaba al pódcast”, reconoció el influencer, justificando una decisión que, según dijo, fue “dolorosa pero necesaria”. Sin embargo, la audiencia no pareció estar de su lado.

Juliette, por su parte, eligió no entrar en confrontaciones y apostó por un mensaje sereno y espiritual. “Este año se cerrará con gratitud, con conciencia y con el corazón más claro. En paz con Dios y mis santos”, escribió, mostrando que prefiere la introspección antes que el drama.

Entre tanto ruido, su comunidad lo tiene claro: Juliette no perdió nada, ganó serenidad, apoyo y libertad. Aunque todavía no se sabe si finalmente el pódcast continuara grabándose con normalidad en enero, todo apunta a que este cierre de ciclo será el comienzo de una nueva etapa, más madura y completamente a su manera para Juliette.