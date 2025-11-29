Participación de equipo Cuba en Clásico Mundial aún depende de Marco Rubio

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio podría vetar la participación del equipo Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) si considera que no se trata de un “evento de gran magnitud”.

“Todo atleta o miembro de un equipo deportivo —incluyendo entrenadores, personal que desempeñe un rol de apoyo necesario y familiares inmediatos— que viaje para la Copa Mundial, Juegos Olímpicos u otro evento deportivo de gran magnitud determinado por el Secretario de Estado”, dijo esta semana un vocero del Departamento de Estado contactado por el medio Pelota Cubana USA.

“Está exceptuado de la suspensión bajo la sección 212(f). La excepción no aplica para fanáticos o espectadores. El Secretario de Estado tiene la facultad de determinar qué otros eventos deportivos de gran magnitud serán exceptuados”, agregó.

De esta manera, la participación del equipo cubano en el evento está sujeto a si Rubio entiende que el WBC cumple los criterios fijados para ser reconocido como un evento deportivo mayor.

Una posible prohibición de entrada se enmarcaría en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga al presidente de Estados Unidos la autoridad para suspender la entrada de extranjeros, si determina que su ingreso sería perjudicial para los intereses del país, explica el medio independiente.

Pelota Cubana Usa recuerda las prohibiciones recientes de entrada a EE. UU. que han impedido la asistencia a torneos regionales de equipos cubanos.

Sin ir más lejos, en febrero pasado, el equipo masculino de baloncesto no pudo viajar a Puerto Rico para una ventana FIBA, mientras que, en junio, la selección femenina de voleibol quedó fuera del Final Four del Norceca pese a haber clasificado.

Asimismo, explican que, como reportó Politico, la Administración Trump permitirá la asistencia de Irán y Haití a la Copa Mundial de la FIFA, países con restricciones migratorias de entrada a EE. UU., por tratarse de un evento deportivo mayor.

La participación del llamado “Team Asere” aún depende de la aprobación del visado y la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un trámite que, según fuentes vinculadas al evento, debería resolverse a inicios de diciembre.

Cuba busca regresar a la élite del béisbol internacional en este Clásico Mundial de 2026, luego de su destacada actuación en la edición anterior, cuando alcanzó las semifinales por primera vez desde 2006.

Si finalmente se confirma la autorización, están previstos dos partidos de exhibición en Arizona que servirán como evaluación clave del roster nacional y permitirán medir el nivel de preparación del equipo frente a peloteros del más alto nivel profesional.

Con 20 equipos convocados, está previsto que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 comience el 5 de marzo de 2026 y que finalice el 17 de marzo, con la gran final en el LoanDepot Park de Miami.