Destituido Eddy Cajigal como mánager de Santiago de Cuba por reiteradas indisciplinas

La Dirección Provincial de Deportes de Santiago de Cuba anunció este jueves la destitución inmediata de Eddy Cajigal García como mánager de las Avispas Santiagueras, tras una cadena de indisciplinas técnicas en la actual 64 Serie Nacional de Béisbol (SNB).

La medida llega luego de que, por quinta ocasión, el equipo alineara a un jugador impropio, un hecho que, según las autoridades, "resulta inaceptable" y compromete la seriedad del torneo.

En un comunicado publicado en Facebook, la entidad deportiva expresó su reconocimiento al esfuerzo del técnico saliente, destacando su sacrificio y entrega "incluso trabajando enfermo" en medio de la difícil situación higiénico-sanitaria que atraviesa la provincia, afectada por la circulación de virus y los efectos del huracán Melissa.

Aun así, admitieron que el equipo de dirección "no ha cumplido su rol" en esta Serie, pese a avances en ediciones recientes y en la Liga Élite del Béisbol (LEB).

Las autoridades explicaron que, pese a la confianza otorgada por especialistas del deporte, la Comisión Provincial de Béisbol y el INDER, el liderazgo de Cajigal llegó a un punto crítico.

"Resulta inaceptable la no adopción de medidas para evitar nuevas ocurrencias de hechos de indisciplina y de violación del reglamento", recalca el texto.

La decisión establece que el coach de banca, Idalberto Lamothe Lombart, asumirá la dirección del equipo hasta el cierre de esta etapa.

Un escándalo que marca la temporada

Uno de los episodios más bochornosos ocurrió el miércoles en el estadio Latinoamericano, durante el juego frente a Industriales.

Santiago de Cuba cayó 6-3, pero aun si hubiese ganado, habría perdido por confiscación al utilizar como emergente a Carlos Monier, quien no figuraba como disponible en los documentos oficiales del partido, según reportó el portal CubaSí.

El portal especializado Swing Completo detalló que el uso del jugador impropio provocó molestia dentro del propio equipo: varios peloteros se negaron inicialmente a regresar al terreno, y otros protestaron abiertamente contra la dirección, según se vio en la transmisión televisiva.

La misma fuente señaló que, inicialmente, algunos jugadores habrían "perdonado" a Cajigal en una reunión posterior al partido, donde supuestamente se planteó darle otra oportunidad.

Sin embargo, la publicación de la Dirección Provincial de Deportes desmintió cualquier posibilidad de rectificación.

"Otro escándalo más en el béisbol cubano, que cada día sorprende con una noticia nueva… casi todas de mal gusto", sentenció el medio.

Un reflejo de la crisis del deporte en Cuba

La destitución de Cajigal no es un hecho aislado.

Las irregularidades técnicas, las indisciplinas reiteradas y la tensión entre jugadores y directivos son síntomas visibles de la profunda crisis que atraviesa el deporte cubano.

El béisbol, considerado el deporte nacional, no escapa a la escasez de recursos, el deterioro de la infraestructura, la falta de equipamiento adecuado y la constante emigración de talentos.

El propio comunicado santiaguero aludió -sin mencionarlo explícitamente- a las difíciles condiciones materiales y sanitarias en que trabaja el personal deportivo, describiendo una realidad donde entrenadores laboran incluso enfermos, afectados como cualquier ciudadano por los virus circulantes y las secuelas del paso de un huracán.

La caída de uno de los equipos más emblemáticos del béisbol cubano y la salida polémica de su director deportivo vuelven a poner sobre la mesa un debate inevitable: el béisbol cubano, como el resto del deporte en Cuba, se encuentra en una encrucijada que ya no puede ocultarse con discursos de sacrificio, sino que exige transformaciones profundas, dentro y fuera del terreno.