Baja la tasa flotante oficial del dólar y del euro en Cuba, según el Banco Central

Vídeos relacionados:

Apenas tres días después de estrenado, el llamado sistema cambiario “flotante” en Cuba ha experimentado sus primeros ajustes.

Este sábado, el Banco Central de Cuba (BCC) publicó una ligera reducción en los valores oficiales del dólar y el euro.

El billete verde bajó de 410 a 408 pesos cubanos; y la moneda europea pasó de 481,42 a 477,85 CUP.

Una variación de dos pesos en el caso de la moneda estadounidense y de casi cuatro pesos en lo que respecta a la moneda europea.

Foto: Captura de Facebook/Banco Central de Cuba

Mientras tanto, en el mercado informal -donde en realidad se fijan los precios de referencia para millones de cubanos- las tasas permanecen inmutables: el dólar se mantiene en 440 CUP y el euro en 480 CUP, según el rastreo diario de elTOQUE.

Lo más leído hoy:

La aparente “flotación” oficial sigue sin encontrar su reflejo en un mercado donde nadie compra ni vende a esos precios.

Un mercado que no existe

El nuevo sistema fue lanzado el pasado 18 de diciembre como parte del Programa de Estabilización Macroeconómica impulsado por el régimen. Su estructura contempla tres segmentos de cambio:

Segmento I: tasa fija 1x24 CUP para operaciones estatales esenciales.

Segmento II: tasa intermedia de 1x120 CUP para empresas con ingresos externos.

Segmento III: tasa flotante diaria, supuestamente basada en oferta y demanda, destinada a personas naturales y mipymes.

Según el BCC, el objetivo del mecanismo es avanzar hacia una futura unificación cambiaria sin provocar un colapso monetario.

La presidenta del banco, Juana Lilia Delgado, aseguró en su presentación que este esquema permitiría reflejar “las condiciones reales de la economía cubana”. Sin embargo, los hechos sobre el terreno parecen contar otra historia.

En la práctica, la oferta de divisas sigue siendo mínima o inexistente, limitada a remesas y exportaciones canalizadas por vías legales.

A través de CADECA, los ciudadanos solo pueden acceder a hasta 100 USD por turno digital, siempre que haya disponibilidad, lo cual rara vez ocurre. La “flotación” prometida se asemeja más a un espejismo que a una dinámica real de mercado.

Sin confianza, sin liquidez, sin impacto

El anuncio gubernamental fue vendido como un paso hacia la transparencia y la reducción del mercado negro.

Sin embargo, desde su entrada en vigor, lo que ha quedado claro es que el mecanismo opera sin verdadera libre oferta ni demanda, y sobre todo, sin confianza ciudadana.

“Flotación sin agua”, han llamado algunos economistas al experimento.

En redes y plataformas oficiales como Cubadebate, los internautas han reaccionado con sarcasmo e incredulidad.

“Tanto criticar a elTOQUE para terminar igual”, escribió un comentarista resumiendo un sentir general que alude a la dependencia que ahora tiene el régimen del mismo tipo de tasa que criticó durante años.

El retroceso leve de las tasas oficiales este sábado solo confirma el carácter decorativo del nuevo sistema: sin un mercado real de divisas ni mecanismos de ajuste genuinos, cualquier variación carece de sustancia.

Es una “flotación” que flota, pero en el aire.

El mercado informal, inmune a la tasa flotante

Mientras tanto, el mercado informal de divisas continúa marcando el pulso económico del país.

Este 20 de diciembre, el dólar y el euro no mostraron cambios respecto a días anteriores, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) -instrumento digital del régimen- bajó de 315 a 310 CUP.

Es un leve descenso que algunos vinculan a las expectativas generadas por la implementación de la nueva tasa oficial, aunque sin mayor impacto estructural.

Por tercer día consecutivo, los dos principales indicadores -dólar y euro- se mantienen estables en el circuito informal, ignorando por completo los movimientos del BCC.

Esto reafirma lo que muchos analistas han venido advirtiendo: la calle sigue siendo el termómetro real de la economía cubana, no las resoluciones del Estado.

Una validación del mercado negro

La creación de un tipo de cambio flotante para personas naturales y mipymes es, en el fondo, una admisión implícita de la derrota: el modelo estatal no ha logrado establecer una economía con reglas claras, transparencia ni confianza.

El nuevo sistema permite, por ejemplo, que trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios accedan a divisas desde cuentas fiscales, hasta un 50% de sus ingresos brutos trimestrales.

En teoría, esto busca limitar su dependencia del mercado negro. Pero en la práctica, la mayoría continúa recurriendo a él debido a la escasa disponibilidad oficial de moneda extranjera.

En este contexto, la tasa flotante no parece una reforma genuina, sino una resignación disfrazada de política monetaria. Un intento de maquillar una economía informal que ya es estructural y, por momentos, más eficiente que la formal.

Un país que flota… sin rumbo

La adopción de una tasa flotante diaria por parte del Banco Central no resuelve los problemas de fondo: inflación, dualidad monetaria, déficit fiscal, caída de la producción, escasez de productos y, sobre todo, desconfianza masiva hacia el sistema financiero estatal.

Con un salario promedio estatal equivalente a apenas 16 dólares mensuales al tipo oficial, la mayoría de los cubanos sigue dependiendo del mercado informal no solo para acceder a divisas, sino también para comprar alimentos, medicamentos y bienes básicos.

La flotación del peso cubano —al menos en los papeles— no logra aún anclar al país en ninguna orilla segura. Más bien, refuerza la sensación de deriva, de modelo agotado, y de políticas públicas que se limitan a simular control sin cambiar nada de fondo.

Como dijo un economista crítico radicado en La Habana, “sin liquidez, ni oferta real de divisas, esta tasa flotante es una balsa en un charco seco”.